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Atlético Nacional vs. Millonarios: siga en directo el partidazo de la fecha 12 de la Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Millonarios se enfrentan por la fecha 12 de la Liga BetPlay. Siga EN VIVO el partido, resultado, goles y minuto a minuto.

Sebastián Montañez

septiembre 24 de 2026
05:21 p. m.
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Atlético Nacional y Millonarios protagonizan este jueves 24 de septiembre uno de los partidos más esperados de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II.

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El clásico comenzará a las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con dos equipos separados por apenas un punto en la tabla de posiciones.

Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO: siga el minuto a minuto

Nacional llega al compromiso después de caer 2-0 en su visita a Llaneros. El conjunto dirigido por Lucas González tendrá entre sus alternativas a James Rodríguez, quien fue incluido en la convocatoria luego de las dudas que existían por una indisposición presentada después del último encuentro.

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Precisamente, había expectativa por un posible duelo entre James y Juan Guillermo Cuadrado. Sin embargo, el jugador de Millonarios no fue convocado debido a que continúa con su proceso de acondicionamiento físico.

El cuadro Embajador también tendrá otras bajas para su visita a Medellín. Aun así, llega después de derrotar 3-0 a Boyacá Chicó y suma 19 puntos, mientras que Nacional aparece con 18 unidades.

Hora y dónde ver Nacional vs. Millonarios

El compromiso comenzará a las 7:30 p. m., hora colombiana, y podrá verse por televisión a través de Win Sports+. La señal por internet estará disponible mediante Win Play.

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Entre las posibles novedades del local aparece James Rodríguez, mientras que nombres como Franco Armani, Andrés Román, William Tesillo, Ian Poveda, Marlos Moreno y Cristian Arango también figuran entre las alternativas de Nacional.

Millonarios, dirigido por Alberto Gamero, cuenta para este encuentro con jugadores como Javier Burrai, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra y Leonardo Castro.

El clásico tendrá además un ingrediente especial, pues los azules ganaron los dos enfrentamientos anteriores frente a Nacional durante 2026, por lo que el Atanasio Girardot será escenario de un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes del fútbol colombiano.

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