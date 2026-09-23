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Salud y Bienestar

Murió Valentino, el bebé con malformación en el rostro trasladado a Bucaramanga

La Clínica Foscal confirmó el fallecimiento del niño cucuteño quien esperaba tratamiento especializado para su condición.

Murió Valentino Rodríguez, el bebé con una malformación en el rostro trasladado a Bucaramanga
Foto: captura de video Noticias RCN.

Yhonay Díaz

septiembre 23 de 2026
09:31 p. m.
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En horas de la tarde de este miércoles 23 de septiembre se confirmó el lamentable fallecimiento de Valentino Rodríguez, un niño de apenas un año y medio, quien se encontraba en la UCI de la Clínica Foscal de Bucaramanga, donde recibía tratamiento para una malformación vascular de tipo linfático en el lado derecho de su rostro.

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El bebé cucuteño había nacido con esta condición que, conforme crecía, aumentaba de tamaño y representaba un riesgo progresivo para su respiración.

Su familia viajó desde Cúcuta hasta Santander buscando alternativas de tratamiento especializado, aferrándose a la esperanza de una recuperación que finalmente no llegó.

"Tú lo veías y su única complicación era su cachetico gordo, pero comía, dormía, jugaba, era feliz con su hermano", dijo su madre, Maryury Hernández Álvarez.

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¿De qué murió el bebé Valentino Rodríguez?

La situación del niño se deterioró rápidamente cuando tuvo que ser intubado en la UCI pediátrica.

Él era feliz, él se reía, él comía, él dormía, él botaba sus juguetes en la UCI durante el tiempo que estuvo despierto. Después que lo intubaron, ya todo es en silencio, pues todos están en la misma condición de Valentín.

De acuerdo con los médicos de la clínica, una complicación pulmonar agravó su estado de salud.

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La Nueva EPS se pronunció sobre la muerte del bebé Valentino

Tras el fallecimiento del bebé, la Nueva EPS emitió un pronunciamiento oficial sobre la atención brindada al menor.

Desde su ingreso a la Clínica Foscal, y ante la complejidad de su condición de salud, Nueva EPS garantizó la continuidad de su atención y facilitó el acceso a los servicios especializados que requería.

Según el comunicado de la EPS, el pasado 11 de septiembre se coordinó el traslado del niño a la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde recibió atención integral y especializada. En esta institución se realizó el procedimiento de oxigenación por membrana extracorpórea, como parte de las alternativas de manejo definidas por el equipo médico.

Nueva EPS manifestó que "mantuvo el acompañamiento y seguimiento a su proceso de atención, así como las gestiones necesarias para garantizar los servicios requeridos y el acompañamiento a su familia".

Sin embargo, la entidad reconoció que lamentablemente, pese a la atención recibida y a los esfuerzos realizados, el menor falleció como consecuencia de la complejidad de su condición de salud.

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