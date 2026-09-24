Juez obliga a la Casa Blanca a restituir acceso a CNN, MS NOW y Politico tras veto impuesto por Trump

Los periodistas de CNN, MS NOW y Politico recuperaron este jueves el acceso a la Casa Blanca luego de que la administración del presidente Donald Trump acatara una orden judicial que restituyó temporalmente las acreditaciones de prensa de los tres medios, seis días después de que fueran revocadas.

RELACIONADO Emiratos Árabes suspenden vuelos de aerolíneas iraníes por sanciones de Estados Unidos

La decisión se produjo después de que los medios solicitaran una audiencia urgente para exigir el cumplimiento del fallo emitido por el juez federal de Washington, Timothy Kelly, al considerar que la Casa Blanca estaba incumpliendo la orden al impedirles el ingreso a las instalaciones durante la mañana del jueves.

El magistrado había otorgado a la administración hasta las 12:30 p.m., hora local, para responder a la solicitud. Sin embargo, la Casa Blanca permitió el reingreso de los periodistas antes de que expirara el plazo establecido por el tribunal.

La reportera de CNN, Betsy Klein, protagonizó una de las escenas más comentadas tras su regreso al complejo presidencial. Durante su primera transmisión en vivo fue recibida por colegas con mensajes de bienvenida y se mostró sorprendida al verse rodeada por decenas de reporteros.

Tribunal cuestiona argumentos de la Casa Blanca

El conflicto se originó el viernes pasado, cuando Trump anunció la revocatoria de las acreditaciones de CNN, MS NOW y Politico, acusándolos de difundir "noticias falsas".

RELACIONADO Xi Jinping propone a Donald Trump que China y Estados Unidos sean socios y no rivales

En su decisión, el juez Kelly ordenó que las credenciales fueran restituidas "hasta nueva orden del tribunal o hasta la expiración de esta orden de restricción temporal", la cual tendrá vigencia durante 14 días.

Además, sostuvo que la medida adoptada por la Casa Blanca "probablemente violó sus derechos constitucionales al debido proceso". En su fallo recordó que la regla general establece que las personas deben ser notificadas y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive de un interés protegido constitucionalmente.

RELACIONADO Panamá pide apoyo a la ONU para construir un embalse que garantice la operación del Canal

Durante el proceso, el abogado Theodore Boutrous, representante de los tres medios, argumentó que Trump no mencionó razones relacionadas con la seguridad nacional cuando anunció las restricciones a través de Truth Social.

Por su parte, el Departamento de Justicia defendió la actuación de la Casa Blanca al señalar ante el tribunal que "el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho".

La seguridad nacional, eje de la disputa

La Casa Blanca justificó la revocación de las acreditaciones señalando que CNN había difundido información falsa relacionada con asuntos de seguridad nacional y publicado contenido sensible o clasificado. Argumentos similares fueron expuestos contra MS NOW y Politico.

En una carta enviada a CNN, la oficina de prensa de la Casa Blanca citó reportajes sobre la guerra de Irán y otro relacionado con los planes de Trump para construir un búnker militar bajo el proyectado salón de baile del Ala Este, afirmando que dicho contenido revelaba detalles de construcción supuestamente "ultrasecretos".

No obstante, el juez Kelly consideró que los artículos mencionados eran de carácter "rutinario" y expresó escepticismo frente a la justificación oficial. Según el magistrado, los elementos presentados hasta ahora no permiten concluir que la protección de la seguridad nacional haya sido la verdadera motivación para retirar las credenciales de prensa.

La disputa también generó respaldo institucional a los medios afectados. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y cerca de 50 organizaciones periodísticas presentaron un escrito ante el tribunal solicitando la anulación de las prohibiciones.

El caso se suma a una larga confrontación entre Trump y los medios de comunicación. El mandatario republicano ha acusado repetidamente a la prensa crítica de su gestión de ser la "enemiga del pueblo" y de proyectar una imagen negativa de su administración.

En medio de esta controversia, la Casa Blanca lanzó el lunes por la noche un canal de streaming denominado "Trump TV", una plataforma que, según el gobierno, transmitirá las 24 horas los principales discursos, videos y contenidos destacados relacionados con el presidente.