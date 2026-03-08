OMS ofrece recomendaciones ante las olas de calor registradas en varias regiones

Expertos aseguran que las olas de calor en el mundo se han intensificado a causa de diferentes fenómenos como el calentamiento global y las temperaturas inusuales a las que el planeta ha estado expuesto durante los últimos años.

Se estima que estas olas corresponden a uno de los riesgos climáticos más letales y que ha sido responsables de la muerte de cientos de miles de personas en todo el planeta.

Ante esta situación que ha elevado las temperaturas a más de 40 grados en algunas regiones, la OMS alertó sobre sus principales riesgos y algunas de las medidas para evitar la exposición severa.

Afectaciones por las olas de calor en el mundo

Los periodos largos con altas temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, generan que el organismo se sobrecargue y tenga más riesgos de sufrir enfermedades o incluso de morir a causa de esta exposición.

“Las olas de calor pueden afectar de forma aguda a grandes grupos de población durante periodos breves, dan lugar a menudo a emergencias de salud pública y causan un exceso de mortalidad y efectos socioeconómicos en cascada (por ejemplo, la pérdida de la capacidad y la productividad laborales)”, aseguró la OMS.

Sin embargo, dichas afectaciones también van más allá de los efectos nocivos a la salud. Las olas de calor pueden generar la disminución de la capacidad de prestar atención médica cuando se interrumpen suministros como el de la electricidad.

Impacto de las olas de claro en el cuerpo humano

El manejo del calor almacenado en el cuerpo depende de diferentes factores como la capacidad de eliminar calor interno, las altas temperaturas, la humedad, el poco viento, la radiación térmica, la ropa y la ganancia de calor del entorno.

Cuando el cuerpo no es capaz de regular la temperatura interna y eliminar la ganancia de calor se aumentan los riesgos de sufrir un golpe de calor, pues la sobrecarga a la que se somete el organismo puede llegar afectar al corazón y los riñones.

“Por ello, el calor extremo puede agravar los riesgos para la salud derivados de afecciones crónicas (como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, mentales o respiratorias) y provocar lesiones renales agudas”, añadió la OMS.

Medidas de prevención ante las olas de calor

Dentro de las principales medidas se recomienda no exponerse al calor durante el día, mantener fresca la vivienda cuando las temperaturas bajen, hidratarse correctamente al beber periódicamente agua y proteger a los bebés y a los niños.