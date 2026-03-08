Centros de datos en Colombia: retos de energía e inteligencia artificial

El mercado colombiano de centros de datos podría triplicar su valor para el año 2031. Sin embargo, para consolidarse como líder regional y atraer millonarias inversiones, la industria advierte que es urgente resolver desafíos estructurales. Conozca el plan que los expertos entregarán al próximo Gobierno.

Centros de datos: la millonaria inversión tecnológica que busca Colombia

¿Está el país preparado para la revolución de la inteligencia artificial? El mercado colombiano de centros de datos podría triplicar su valor para el año 2031. Sin embargo, para consolidarse como líder regional y atraer millonarias inversiones, la industria advierte que es urgente resolver desafíos estructurales. Conozca el plan que los expertos entregarán al próximo Gobierno.

El millonario potencial de los centros de datos en Colombia

El panorama tecnológico global está cambiando rápidamente, y Colombia se encuentra en una posición estratégica para capitalizar esta transformación. Según las proyecciones sectoriales citadas por la Asociación Colombiana de Data Centers y Tecnología de Datos (ACOLDC), el mercado colombiano de infraestructura de centros de datos podría experimentar un salto monumental, pasando de cerca de USD 450 millones proyectados para 2025 a aproximadamente USD 1.450 millones en 2031.

Este asombroso crecimiento está directamente impulsado por el auge de la inteligencia artificial, la expansión de la nube y la acelerada transformación digital de las empresas. La infraestructura actual demuestra que el país ya está en el radar de los inversionistas: Colombia cuenta actualmente con cerca de 25 centros de datos en operación y tiene al menos nueve proyectos adicionales que ya han sido anunciados o se encuentran en fase de desarrollo. A nivel macro, el mercado suramericano es sumamente prometedor y podría superar los USD 7.000 millones hacia el final de la presente década.

Competencia regional: el reto energético frente a Brasil, Chile y México

El crecimiento sostenido de los servicios digitales, sumado a la popularidad del comercio electrónico y las nuevas aplicaciones, ha provocado un aumento significativo en la demanda de capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos en toda la región. Esto representa una oportunidad inmejorable para que Colombia se posicione como un destino atractivo de inversión en este segmento, compitiendo de frente con mercados consolidados como Brasil, Chile y México.

Carolina Cortés, socia fundadora y tesorera de ACOLDC, destacó que Colombia tiene una oportunidad histórica para atraer las inversiones que hoy están captando estos países vecinos. Según Cortés, la inteligencia artificial transformará radicalmente la demanda de capacidad tecnológica durante los próximos años, por lo que es imperativo prepararse desde ahora. Para lograr consolidar al país como un hub regional, la vocera subrayó que se necesita una visión de largo plazo que sea construida a partir del conocimiento conjunto de la industria, la academia y los expertos que lideran esta transformación.

Una hoja de ruta colaborativa para el próximo Gobierno

Con el objetivo de materializar este potencial, ACOLDC anunció la construcción de una hoja de ruta sectorial. Este documento estratégico será entregado al próximo Gobierno nacional y servirá como un insumo técnico fundamental para las discusiones sobre economía digital, energía, conectividad e inteligencia artificial en el territorio nacional.

La asociación detalló que el documento se construirá de manera colaborativa. En su elaboración participarán empresas, la academia y diversos expertos, con el propósito de entregar recomendaciones técnicas precisas para impulsar el crecimiento de los centros de datos en el país. Los ejes centrales de esta hoja de ruta abordarán temas críticos para la operación tecnológica, tales como el abastecimiento de energía, la conectividad, la sostenibilidad, la formación de talento especializado y la urgente actualización de los marcos regulatorios del sector.

Nuevas oportunidades para profesionales en infraestructura digital

Para garantizar que esta hoja de ruta sea verdaderamente integral, ACOLDC ha decidido abrir sus puertas a nuevos talentos y expertos. Como parte de esta iniciativa, la asociación abrió oficialmente la categoría de "afiliado profesional". Esta nueva modalidad está dirigida específicamente a ingenieros, especialistas en Tecnologías de la Información (TI), profesionales del sector energético y académicos que estén interesados en participar activamente en los comités de trabajo. Estos comités se enfocarán en áreas como energía, conectividad, ciberseguridad, entre otros temas fundamentales del sector.

La misión central de ACOLDC, como gremio representante de empresas y especialistas del ecosistema de infraestructura digital, es promover el desarrollo sostenible de la industria. Además, buscan impulsar la construcción de políticas públicas que estén basadas en conocimiento técnico y fomentar la adopción de estándares internacionales, fortaleciendo así el posicionamiento de Colombia como un verdadero referente regional.