Millonarios sorprende con un fichaje brasileño que ya conoce Bustos

El futbolista Leonai Souza está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Millonarios. El volante brasileño ya se encuentra en Bogotá para presentar los exámenes médicos y firmar su contrato, en una operación que contaría con el respaldo de Fabián Bustos, técnico que ya lo dirigió en Barcelona SC.

¿Quién es Leonai Souza, el brasileño que llegaría a Millonarios?

Cuando parecía que Millonarios había cerrado su mercado de fichajes, surgió un nombre que no estaba en el radar de la mayoría de los hinchas. Se trata de Leonai Souza, mediocampista brasileño de 31 años que estaría a un paso de vestir la camiseta del conjunto embajador.

La información fue revelada por el periodista Pipe Sierra, quien aseguró que el futbolista ya llegó a la capital colombiana para cumplir con los exámenes médicos y ultimar detalles de su vinculación.

De concretarse el acuerdo, Millonarios sumará un volante con recorrido en clubes como Barcelona SC, Plaza Colonia, Comercial-SP, Taquaritinga-SP y Náutico. Según la misma versión, Souza también despertó el interés de San Lorenzo de Argentina y Sporting Cristal de Perú, aunque finalmente habría elegido el proyecto del equipo bogotano.

¿Por qué Fabián Bustos insistió en Leonai Souza?

Uno de los aspectos que más llama la atención de este posible fichaje es la relación entre el jugador y Fabián Bustos.

El entrenador argentino lo dirigió en Barcelona SC de Ecuador, donde Leonai fue un habitual titular y terminó consolidándose como una pieza importante en el mediocampo. Ese conocimiento previo habría sido determinante para que Bustos volviera a solicitar su incorporación.

No es la primera vez que el nombre del brasileño aparece vinculado con Millonarios. Desde comienzos de 2026 ya existían versiones sobre el interés del técnico por llevarlo al club, aunque en ese momento la negociación no prosperó.

Ahora, con Souza en Bogotá, todo indica que la operación entró en su etapa definitiva.

¿Qué puede aportar Leonai Souza a Millonarios?

La llegada del brasileño busca fortalecer una zona que ha generado dudas en el inicio del semestre. Millonarios necesita mayor equilibrio en la mitad de la cancha y un jugador que se adapte rápidamente a la idea de juego del entrenador.

En ese sentido, Leonai parte con ventaja. Conoce las exigencias tácticas de Bustos, tiene experiencia y llega con la misión de darle mayor solidez a un equipo que ha recibido críticas por su rendimiento.

Por ahora, el negocio sigue pendiente de la aprobación de los exámenes médicos y de la firma del contrato.