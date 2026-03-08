Murió Álvaro Uribe González, referente de la radio en Colombia

El locutor Álvaro Uribe González murió a los 86 años en Bogotá. La noticia fue confirmada por su familia y generó una ola de mensajes de despedida en el mundo de la radio y el periodismo, donde era considerado una de las voces más influyentes de la locución comercial en Colombia.

¿Quién fue Álvaro Uribe González y por qué marcó la radio colombiana?

La radio nacional perdió este lunes 3 de agosto a una de sus figuras más representativas. Álvaro Uribe González, reconocido locutor colombiano, falleció a los 86 años, poniendo fin a una trayectoria de más de cinco décadas frente a los micrófonos.

Su voz acompañó generaciones de oyentes y se convirtió en una referencia obligada de la locución comercial. Más allá de su trabajo en cabina, dejó una huella en la publicidad colombiana al participar en campañas para cerca de 400 marcas nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los profesionales más cotizados del sector.

Uno de los hitos más recordados fue haber impulsado espacios dirigidos al público joven en una época en la que la radio comenzaba a transformar sus formatos y conectar con nuevas audiencias.

Su estilo, dicción y capacidad interpretativa lo convirtieron en un referente para varias generaciones de locutores en el país.

¿Qué reacciones dejó la muerte de Álvaro Uribe González?

El fallecimiento fue confirmado por un familiar a través de redes sociales y, poco después, comenzaron a conocerse mensajes de homenaje por parte de colegas, organizaciones y oyentes que destacaron su legado.

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La Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores publicó un emotivo video en el que recordó su aporte a la profesión y resaltó que fue una de las voces comerciales de mayor impacto entre las décadas de 1970 y 2000.

La organización también destacó que su prestigio profesional fue tal que logró convertirse en un referente de la industria publicitaria, al punto de establecer estándares que marcaron el ejercicio de la locución comercial en Colombia.

En redes sociales, decenas de periodistas, locutores y seguidores compartieron mensajes de gratitud y reconocimiento, recordando la influencia que tuvo en la evolución de la radio y la publicidad nacional.

¿Qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?

Hasta el momento, la familia de Álvaro Uribe González no ha informado la causa oficial de su muerte.

Mientras se conocen más detalles, la noticia sigue generando reacciones entre quienes compartieron con él en los medios de comunicación y entre miles de colombianos que identificaron su voz durante décadas.

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Su partida deja un vacío en la historia de la radio colombiana, pero también un legado que continúa siendo referencia para las nuevas generaciones de comunicadores y locutores.