VIDEO: así luce actualmente el lugar exacto en el que cayó la avioneta de Yeison Jiménez

Hace casi un mes, Yeison Jiménez, su piloto y los integrantes más cercanos de su equipo de trabajo, fallecieron en el trágico accidente aéreo que se presentó en Boyacá.

La avioneta del cantante despegó el 10 de enero, a las 4:09 de la tarde, del Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, pero perdió altura a los tres minutos.

En consecuencia, desafortunadamente, cayó en picada, rebotó en la vereda Romita y se incineró de inmediato.

Los testigos advirtieron rápidamente a las autoridades de lo ocurrido, pero, lamentablemente, cuando ellos llegaron al lugar de los hechos, ya no había nada que hacer.

Tras la confirmación de la muerte de los seis integrantes que iban en la avioneta, las autoridades realizaron las labores de levantamiento y, en la actualidad, les continúan efectuando pruebas minuciosas a cada una de las partes de la aeronave.

Además, en las últimas horas, se conoció un video de cómo se encuentra el lugar en el que cayó la avioneta.

Video: así luce el lugar en el que se cayó la avioneta de Yeison Jiménez

En una grabación que está circulando en las redes sociales, se pudo visualizar que en la vereda Romita no hay mucho movimiento de transeúntes y que el terreno está siendo tratado para que prosperen los cultivos.

Asimismo, se observó que se hizo un altar con una camiseta de Eventos Sírvalo Pues, una imagen celestial y unas flores que tienen las iniciales del reconocido artista de música popular.

¿Ya se sabe cuál fue la falla que tuvo la avioneta de Yeison Jiménez?

Hasta el momento, en el primer informe preliminar, la Aeronáutica Civil no informó cuál fue la causa exacta por la que la avioneta de Yeison Jiménez perdió altura de manera inesperada.

Es así como los motores y las hélices serán analizados por el fabricante, en Estados Unidos, para encontrar conclusiones.