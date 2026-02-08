¿Por qué tres de cada 10 colombianos han tenido trastornos digestivos? Esta es la alarmante razón

Las molestias digestivas dejaron de ser un problema ocasional para convertirse en una preocupación creciente de salud pública en Colombia.

Estudios citados por la Revista Colombiana de Gastroenterología advierten que cerca del 30% de los colombianos ha experimentado algún tipo de malestar gastrointestinal a lo largo de su vida, una cifra que refleja el impacto de hábitos modernos marcados por el estrés, el sedentarismo y una alimentación cada vez más pobre en frutas y verduras.

Este deterioro silencioso de la salud intestinal no solo afecta la calidad de vida, sino que también tiene consecuencias más profundas. De acuerdo con la Liga Colombiana contra el Cáncer, durante 2024 se reportaron más de 225.800 casos de enfermedades digestivas en el país.

A esto se suma que los tumores en órganos del sistema digestivo figuran entre las principales causas de muerte, en muchos casos asociados a una mala salud intestinal sostenida en el tiempo y potencialmente prevenible con hábitos adecuados y apoyo nutricional oportuno.

Alarmante deterioro de la salud intestinal: OJO con los síntomas

El problema no es exclusivo de Colombia. A nivel global, el estreñimiento afecta al 14 % de los adultos y hasta al 30% de las personas mayores de 60 años, siendo las mujeres el grupo más impactado.

En el país, estas cifras se traducen en diagnósticos frecuentes como estreñimiento, diarrea funcional y síndrome de colon irritable, condiciones que suelen normalizarse, pero que revelan un desequilibrio persistente en la microbiota intestinal.

Fórmula científica creada en Colombia para la salud intestinal

Frente a este panorama, en Colombia se ha desarrollado una solución científica que busca atacar el problema desde su origen; se trata de Fibribion, un alimento funcional respaldado por más de tres décadas de investigación clínica, diseñado para apoyar la salud gastrointestinal y contribuir al control metabólico.

La fórmula combina dos componentes clave:

El primero es Bifidobacterium longum, un probiótico que habita de forma natural en el colon y que cumple un papel fundamental en la restauración del equilibrio intestinal, especialmente cuando este se ha visto afectado por factores como el estrés o el uso de antibióticos. Este microorganismo fortalece la barrera intestinal, ayudando a evitar el paso de sustancias dañinas al organismo.

El segundo componente es la Maltodextrina resistente a la digestión, conocida como FIBERSOL®-2, una fibra de alta tecnología avalada en países como Japón y Estados Unidos. A diferencia de otras fibras, esta llega intacta al colon, donde alimenta de manera lenta y controlada a las bacterias beneficiosas, favoreciendo una fermentación progresiva que no genera inflamación ni molestias.

Eliana Valencia, cofundadora de la compañía que desarrolla Fibribion, explica que uno de los principales retos fue evitar los efectos secundarios comunes de otras fibras.

Según señala, el equipo trabajó durante casi dos años analizando por qué muchos productos causaban distensión o pesadez. El resultado fue una combinación que une una fibra de fermentación lenta con probióticos de fácil digestión y absorción, pensada especialmente para personas con intestino sensible.

Diversos estudios publicados en la Revista de Investigación en Alimentación y Nutrición y en Plos One respaldan los beneficios metabólicos de la Maltodextrina resistente. Entre ellos se destacan la mejora en la regularidad intestinal, la reducción de los picos de glucosa e insulina tras las comidas y el aumento de la sensación de saciedad, lo que ayuda a controlar el apetito entre comidas.

Por estas características, Fibribion puede ser consumido por personas que sufren de estreñimiento, por quienes presentan prediabetes o resistencia a la insulina, así como por pacientes que han pasado por cirugías bariátricas o viven bajo altos niveles de estrés.

El producto se presenta en polvo y no altera el sabor, color ni textura de las bebidas, lo que facilita su incorporación en la rutina diaria. Para expertos, el desarrollo de este tipo de soluciones marca un cambio en la forma de abordar los problemas digestivos en Colombia: pasar del alivio temporal de los síntomas a la recuperación real y sostenida del equilibrio intestinal.