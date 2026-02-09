CANAL RCN
Internacional

Aerolínea volverá a volar a Venezuela: ¿cuál es y desde cuándo reabrirá la ruta?

La aerolínea retoma operaciones con cuatro vuelos semanales y proyecta operación diaria a partir de abril.

Latam
Foto: Latam Airlines Facebook

Valentina Bernal

febrero 09 de 2026
12:44 p. m.
A partir del 23 de febrero, LATAM Airlines Colombia volverá a operar vuelos comerciales entre Bogotá y Caracas, marcando el regreso de la aerolínea a Venezuela.

El reinicio de la operación se dará inicialmente con cuatro vuelos a la semana, los días lunes, miércoles, viernes y domingo, mientras avanza el proceso de aprobación ante las autoridades aeronáuticas de Colombia y Venezuela para ampliar la frecuencia a siete vuelos semanales desde el 1 de abril.

LATAM volverá a volar a Venezuela

La compañía confirmó que los vuelos entre Bogotá y Caracas ya se encuentran habilitados para la venta a través de todos los canales oficiales de LATAM, así como en agencias de viaje, permitiendo a los pasajeros planificar sus desplazamientos con antelación.

Además, LATAM informó que los pasajeros que suspendieron sus planes de viaje con la aerolínea a finales de 2025 podrán reubicarse en vuelos a partir del 23 de febrero sin cobros adicionales, una medida que busca facilitar el retorno de quienes habían quedado a la espera de la reactivación de la ruta.

Con el restablecimiento de esta operación, los viajeros que salgan o lleguen a Caracas podrán conectarse, vía Bogotá, con la extensa red de LATAM, que incluye 23 rutas dentro de Colombia y más de 140 destinos internacionales distribuidos en Suramérica, Norteamérica, Europa, África y Oceanía.

