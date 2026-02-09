Migración Colombia anuncia un “plan especial de contingencia” por plan tortuga convocado en los aeropuertos internacionales del país

A la 1:00 de la tarde del lunes, 9 de febrero, la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) escaló el ejercicio de protesta en los aeropuertos internacionales de Colombia con un plan tortuga entre los oficiales de migración.

“La implementación de la de la guía de control migratorio en riguroso detalle, si un oficial de migración se demoraba dos minutos o un minuto y medio atendiendo un pasajero, ahora se va a demorar cinco, diez y hasta 15 minutos”, explicó Yeison Mesa, presidente de la OSEMCO.

En respuesta, Migración Colombia informó que “como parte de esta estrategia, se reforzarán los filtros de control con cerca de 50 funcionarios de la entidad, con capacidad de respuesta operativa, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y una atención eficiente a los usuarios. El refuerzo se concentrará de manera prioritaria en el área de inmigración, teniendo en cuenta que los procesos de emigración continúan siendo gestionados a través del sistema Biomig, lo que permite agilizar el flujo de viajeros”.

Migración Colombia hizo un llamado a utilizar al máximo las herramientas tecnológicas para evitar demoras:

Como parte del plan de contingencia, la entidad hizo un llamado a los pasajeros frecuentes a enrolarse en Biomig y utilizar al máximo las herramientas tecnológicas para evitar demoras en el proceso de emigración.

Además, informó que, a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria (Cofae) se mantendrá en contacto permanente con las aerolíneas y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) y reiteró su voluntad de entablar un diálogo con los sindicatos, destacando que:

“La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (UAEMC), en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha trabajado de manera permanente para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Mesa de Diálogo Social y Colectivo realizada el 5 de diciembre de 2024 entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales”.