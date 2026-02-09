CANAL RCN
Colombia

Migración Colombia anuncia un “plan especial de contingencia” por plan tortuga convocado en los aeropuertos internacionales del país

La entidad hizo un llamado a los pasajeros frecuentes a enrolarse en Biomig y utilizar al máximo las herramientas tecnológicas para evitar demoras.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
01:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A la 1:00 de la tarde del lunes, 9 de febrero, la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) escaló el ejercicio de protesta en los aeropuertos internacionales de Colombia con un plan tortuga entre los oficiales de migración.

“La implementación de la de la guía de control migratorio en riguroso detalle, si un oficial de migración se demoraba dos minutos o un minuto y medio atendiendo un pasajero, ahora se va a demorar cinco, diez y hasta 15 minutos”, explicó Yeison Mesa, presidente de la OSEMCO.

Vuelo ambulancia que cubría la ruta Popayán – Cali se vino a tierra: cuatro personas iban a bordo
RELACIONADO

Vuelo ambulancia que cubría la ruta Popayán – Cali se vino a tierra: cuatro personas iban a bordo

En respuesta, Migración Colombia informó que “como parte de esta estrategia, se reforzarán los filtros de control con cerca de 50 funcionarios de la entidad, con capacidad de respuesta operativa, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y una atención eficiente a los usuarios. El refuerzo se concentrará de manera prioritaria en el área de inmigración, teniendo en cuenta que los procesos de emigración continúan siendo gestionados a través del sistema Biomig, lo que permite agilizar el flujo de viajeros”.

Migración Colombia hizo un llamado a utilizar al máximo las herramientas tecnológicas para evitar demoras:

Como parte del plan de contingencia, la entidad hizo un llamado a los pasajeros frecuentes a enrolarse en Biomig y utilizar al máximo las herramientas tecnológicas para evitar demoras en el proceso de emigración.

Controladores alertan sobre la falta de personal y radares para medir las condiciones climáticas en aeropuertos de Colombia
RELACIONADO

Controladores alertan sobre la falta de personal y radares para medir las condiciones climáticas en aeropuertos de Colombia

Además, informó que, a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria (Cofae) se mantendrá en contacto permanente con las aerolíneas y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) y reiteró su voluntad de entablar un diálogo con los sindicatos, destacando que:

“La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (UAEMC), en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha trabajado de manera permanente para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Mesa de Diálogo Social y Colectivo realizada el 5 de diciembre de 2024 entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 9 de febrero de 2026! Este es el reporte

Animales

Emotivo video: patrullera asistió el parto de una perrita en condición de calle en Bucaramanga

Elecciones en Colombia

Emergencia por las lluvias pone sobre la mesa la presencia del Estado en regiones vulnerables

Otras Noticias

Boyacá

Paciente ve pasar el calendario mientras sigue esperando que le den la insulina: ¿Quién responde?

Esta mujer lleva meses esperando la insulina y el cambio de glucómetro; pero a medida que pasa el tiempo, parece más lejana la posibilidad.

Finanzas personales

Traspaso de vehículos en el país tendrá cambio para este 2026: propietarios tendrán traba

Conozca cómo será el proceso a la hora de realizar este trámite.

Venezuela

Aerolínea volverá a volar a Venezuela: ¿cuál es y desde cuándo reabrirá la ruta?

Yeison Jiménez

VIDEO: así luce actualmente el lugar exacto en el que cayó la avioneta de Yeison Jiménez

Luis Díaz

Kompany, sin filtros sobre Luis Díaz: “Es un dolor de cabeza”