Kompany, sin filtros sobre Luis Díaz: “Es un dolor de cabeza”

Vincent Kompany no ocultó su admiración por el rendimiento de Luis Díaz tras la contundente victoria del Bayern Múnich sobre Hoffenheim, partido en el que el colombiano se robó todas las miradas al marcar un triplete. El extremo fue la gran figura de la jornada y confirmó su extraordinario momento en la Bundesliga, donde se ha convertido en una de las piezas más determinantes del conjunto bávaro.

El entrenador belga, visiblemente satisfecho con la actuación de su equipo, dedicó palabras especiales para el guajiro, a quien definió como un futbolista impredecible y sumamente difícil de contener para cualquier defensa. Para Kompany, las cualidades del colombiano van más allá de los números y tienen que ver con su forma de interpretar el juego en los metros finales.

Kompany destaca la “creatividad caótica” de Luis Díaz

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico del Bayern explicó por qué considera al colombiano un jugador tan complicado de marcar. Desde su experiencia como defensor, el belga aseguró que conoce de primera mano lo que significa enfrentar a futbolistas con las características de Díaz.

“Ya había dicho que él tiene como una creatividad caótica. No piensa de más en la última fase, simplemente lo siente, trata de pasar por sobre el jugador rival. Sé lo que es tratar de defender a un jugador que se aproxima, crees que es el momento ideal para quitarle la pelota y en ese momento de repente da un paso extra o cambia de dirección. Y eso exactamente es lo que pasa en la fase final con Lucho”, sentenció Kompany en conferencia.

El entrenador resaltó que esa capacidad para improvisar y sorprender es una de las principales armas del extremo colombiano, quien se ha ganado un lugar protagónico en el esquema ofensivo del equipo.

“Es un dolor de cabeza para cualquier defensa”

Kompany también hizo énfasis en la inteligencia y el instinto goleador de Díaz, aspectos que, según él, lo convierten en un futbolista determinante en los momentos clave de los partidos.

“Crees que tal vez el ataque terminó y de repente estás en una situación en la que él sale hacia el gol o donde ocurren este tipo de faltas como la de hoy (domingo). Lucho es inteligente, por supuesto, pero él ama este caos y eso es lo que lo hace muy peligroso”, añadió el DT del Bayern.

Con su triplete, el colombiano no solo fue la figura del encuentro, sino que también ratificó su gran presente en el fútbol alemán. Su rendimiento ha sido clave para el Bayern en las últimas jornadas y lo ha consolidado como uno de los nombres propios de la temporada. Bajo la dirección de Kompany, Díaz atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera, respondiendo con goles, desequilibrio y actuaciones decisivas que lo mantienen como protagonista en la Bundesliga.