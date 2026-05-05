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¿Qué le pasa a un cuerpo después de morir? Así es el recorrido médico y forense que pocos conocen

Desde la certificación del fallecimiento hasta la cremación o entierro, así es el manejo de cadáveres en Colombia.

Cadáver
Cadáver. (Imagen de referencia) Foto: Freepik.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
08:27 a. m.
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En Colombia, la muerte da inicio a una serie de procedimientos clínicos, sanitarios y forenses cuidadosamente regulados.

El manejo de cadáveres está diseñado no solo para garantizar el respeto por la persona fallecida, sino también para prevenir riesgos biológicos y, en muchos casos, esclarecer científicamente las causas de la muerte.

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Estas prácticas están respaldadas por lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y por protocolos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que integran conocimientos de áreas como la medicina, la microbiología y la patología forense.

Paso a paso del proceso de un cadáver tras su muerte

Todo comienza con la certificación médica. Un profesional de la salud verifica signos vitales inexistentes y establece una causa probable de muerte. Este documento es clave, ya que define si el caso sigue un curso clínico normal o si requiere investigación judicial.

Cuando la causa no es clara o existen circunstancias sospechosas, el cuerpo pasa a manos del sistema forense, donde comienzan análisis más detallados.

¿Cómo es el proceso de descomposición?

Desde el enfoque sanitario, la ciencia considera que todo cadáver puede representar un riesgo. Tras la muerte, el cuerpo inicia procesos naturales de descomposición: bacterias del propio organismo comienzan a multiplicarse, los tejidos se degradan y pueden liberarse fluidos.

Por eso, el manejo inicial incluye medidas estrictas de bioseguridad: uso de guantes, mascarillas, desinfección y control del entorno. El objetivo es evitar contagios o contaminación, especialmente en casos de enfermedades infecciosas.

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¿Cómo se le hace la necropsia a un cadáver?

Uno de los procedimientos más desconocidos, y a la vez más importantes, es la necropsia o autopsia. En Colombia, se realiza principalmente cuando hay dudas sobre la causa de muerte o cuando el caso tiene implicaciones legales.

El proceso, basado en estudios de patología forense, suele incluir varias etapas:

  • Examen externo: el cuerpo es inspeccionado visualmente para identificar lesiones, marcas o signos que puedan dar pistas sobre lo ocurrido.
  • Apertura del cuerpo: mediante incisiones controladas, se accede a cavidades como el tórax y el abdomen.
  • Análisis de órganos: corazón, pulmones, hígado y cerebro son examinados para detectar enfermedades, hemorragias o alteraciones.
  • Toma de muestras: se recolectan tejidos y fluidos para estudios toxicológicos, microbiológicos o histopatológicos.

Según literatura científica en medicina forense, estos análisis permiten reconstruir con alta precisión las causas de muerte, incluso en casos complejos.

¿Qué pasa después de la necropsia?

Tras el estudio, el cuerpo es cuidadosamente reconstruido y preparado para su entrega. Este paso incluye limpieza, cierre de incisiones y acondicionamiento para su traslado.

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El cadáver se entrega a familiares o funerarias autorizadas, junto con la documentación correspondiente.

Finalmente, el cuerpo pasa a su disposición final. En Colombia, las opciones más comunes son la inhumación (entierro) y la cremación.

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