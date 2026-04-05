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Bebé con síndrome de Turner requiere una cirugía urgente y la Nueva EPS no autoriza su traslado

A pesar de interponer tutelas y orden de desacato, la EPS intervenida no autoriza la remisión de la bebé de cinco meses a un centro especializado en Bogotá, Cali o Medellín.

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
03:01 p. m.
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Helen es una bebé de apenas cinco meses de edad que enfrenta una carrera contra el tiempo por retrasos en los procesos de la Nueva EPS en Bucaramanga para una cirugía urgente que podría salvarle la vida.

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Diagnosticada con síndrome de Turner y una grave anomalía en la aorta que está debilitando su corazón y riñones, la niña necesita ser remitida a un centro de mayor complejidad, pero la Nueva EPS, actualmente intervenida por el Gobierno Nacional, no ha autorizado el procedimiento.

Vanessa Pérez, madre de la bebé, lleva más de una semana solicitando el traslado urgente de su hija.

Cuando le han hecho terapia respiratoria, las piernas se le ponen terriblemente moradas, eso es debido al bajo flujo sanguíneo que ella tiene y nos evidencia que la situación se ha venido progresando.

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La menor requiere una intervención quirúrgica especializada que la clínica actual de Bucaramanga no puede ofrecer.

Seis especialistas trabajan actualmente para mantener estable a Helen, mientras se logra su remisión a ciudades como Bogotá, Cali o Medellín, donde existen centros con la capacidad técnica necesaria para atender su compleja condición.

Ella requiere la cirugía para evitar que sea un daño más grave a futuro y que de pronto por la espera el corazón ya no funcione y requiramos un trasplante más adelante.

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No hay respuesta de la Nueva EPS pese a una orden de desacato

A pesar de contar con una tutela favorable y una orden de desacato, la Nueva EPS no ha dado respuesta efectiva. La madre manifestó su frustración:

Yo he notado que, por fallas administrativas, deudas, acá no la aceptan, no estoy como te digo exigiendo que la acepten acá, no me interesa, no es capricho, sino simplemente que la atiendan, así me toca viajar a donde me toca viajar.

La situación de Helen refleja las dificultades del sistema de salud, especialmente tras la intervención de la Nueva EPS.

La familia reportó el caso ante la Superintendencia de Salud, sumándose a las acciones legales ya emprendidas, pero hasta el momento no han recibido una solución definitiva que permita a Helen acceder al tratamiento especializado que necesita con urgencia para sobrevivir.

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