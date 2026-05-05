Estas son las principales hipótesis acerca de la explosión en una mina de Sutatausa

Una nueva tragedia minera enluta al país. Nueve trabajadores perdieron la vida tras una explosión en la mina La Trinidad, ubicada en el sector de Manto Grande, municipio de Sutatausa, Cundinamarca.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 3:30 p. m. del lunes 4 de mayo, cuando los mineros trabajaban en el segundo turno a 600 metros de profundidad.

¿Cómo ocurrió la explosión?

Seis mineros lograron ser rescatados con vida después de una operación que se extendió hasta las 2:30 a. m. de este martes 5 de mayo, liderada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y apoyada con cerca de 70 rescatistas voluntarios.

Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital El Salvador de Ubaté, centro de segundo nivel que atiende a unas 600 personas diariamente.

Vily Huérfano, director científico del hospital, explicó el estado de los rescatados: “Llegaron con diagnósticos de ingreso de intoxicación por diferentes gases que se encuentran en las minas, como el gas metano, y posterior al estallido. También gases como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono”.

Uno de los heridos debió ser trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe en Bogotá por su condición crítica, presentando compromiso neurológico por un trauma.

Jhonatan Ojeda, alcalde de Sutatausa, destacó la solidaridad demostrada durante el rescate. “Aprovecho para rendirle un homenaje, no solamente a esos angelitos que hoy están en el cielo, sino a esos valientes socorredores mineros que arriesgaron su vida para intentar salvar la de otros”, afirmó al recordar que el 80 % de la economía de la zona depende de la actividad minera.

La acumulación de gases metálicos habría sido la causa principal de la explosión, según coinciden mineros y autoridades locales.

¿En qué estado están los heridos?

Cabe recordar que la ANM reveló que el pasado 9 de abril hizo una visita a las instalaciones y recomendó realizar la hermetización completa de labores abandonadas donde se evidenciaron emanaciones de gases, especialmente metano y con potencial de generar acumulaciones peligrosas.

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Las instalaciones permanecen cerradas mientras se desarrolla la investigación oficial. Las autoridades esperan determinar con precisión las causas del accidente, aunque los primeros indicios apuntan a una falla en los mecanismos de extracción de gases.

En cuanto a los pacientes, se supo que los que están bajo observación en Ubaté son: Luis Eduardo Castellanos (47 años), Jorge Tardely Ramírez Rodríguez (43 años), Javier Humberto Garnica Fresnada (39 años), Wilson Eduardo Sarmiento (31 años) y Luis Alberto Hoyos Ávila (33 años). El que fue remitido a Bogotá es Hugo Exneyder Caicedo Peña (23 años).