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¡Varió y tocó MÁXIMOS! Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 5 de mayo de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 5 de mayo de 2026.

Foto: Magnific.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
08:18 a. m.
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El precio del dólar en Colombia abrió este 5 de mayo de 2026 en 3.710,00 pesos, según el Banco de la República.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado reportada fue de 3.707,58 pesos, alcanzando su nivel más alto en aproximadamente un mes.

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La última TRM similar, de acuerdo con el registro histórico, se había reportado el pasado miércoles 11 de marzo de 2026, cuando fue de 3.710,50 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 5 de mayo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia de la del día anterior (4 de mayo de 2026), tuvo un incremento de 70.07 pesos.

Además, tomando como referencia la TRM del martes de la semana anterior (28 de abril de 2026), el ascenso fue de 114.41 pesos y el 3.18 %.

Por otra parte, revisando la Tasa Representativa del Mercado de hace un mes (5 de abril de 2026), el aumento fue de 31.77 pesos, que representan un 0.86 %.

Y, poniéndole la lupa a la TRM de hace un año (5 de mayo de 2025), se identificó un descenso de 536.22 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así están las tasas de compra y venta en las casas de cambio

En las primeras horas de este martes 5 de mayo de 2026, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado los siguientes precios:

¿No se esperaba? Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 4 de mayo de 2026
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  • Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.680 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.520 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.650 pesos para que los vendan.
  • Cartagena. 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.

 

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