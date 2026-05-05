CANAL RCN
Tendencias

⁠¿Por qué Shakira tardó más de lo esperado en salir a su show en Brasil? Revelan angustiante detalle

La artista desató críticas por su retraso en Copacabana, pero detrás del escenario había una situación familiar delicada.

Shakira en su show en Brasil
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
10:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La superestrella colombiana Shakira protagonizó uno de los conciertos más multitudinarios de su carrera reciente durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, al presentarse en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro.

Don Omar rompió el silencio con un anuncio inesperado en redes: ¿se viene la gira mundial?
RELACIONADO

Don Omar rompió el silencio con un anuncio inesperado en redes: ¿se viene la gira mundial?

Ante una asistencia cercana a los tres millones de personas, la artista ofreció un espectáculo de dos horas en el que recorrió tanto su más reciente álbum como varios de los éxitos que han marcado su trayectoria.

Sin embargo, detrás del despliegue musical y la euforia del público, la barranquillera atravesaba un momento personal complejo.

⁠¿Por qué Shakira tardó más de lo esperado en salir a su show en Brasil?

Antes de iniciar el concierto, comenzaron a surgir cuestionamientos entre los asistentes debido a que la presentación no arrancó en el horario previsto.

La artista apareció en el escenario pasadas las 11:00 p. m., lo que generó críticas entre los seguidores que esperaban verla a la hora anunciada.

Con el paso de las horas, se conocieron detalles que explicarían el retraso. De acuerdo con reportes de medios especializados en entretenimiento, el padre de la cantante, William Mebarak, habría sido ingresado a una unidad de cuidados intensivos ese mismo día.

¿Qué se sabe de la salud del padre de Shakira?

Según informó el medio Correio Braziliense, “el padre de la cantante enfermó y ella fue informada poco antes de subir al escenario”, citando una fuente del equipo organizador.

Rock al Parque 2026: estas son todas las novedades que tendrá en su cumpleaños número 30
RELACIONADO

Rock al Parque 2026: estas son todas las novedades que tendrá en su cumpleaños número 30

El mismo portal señaló que la intérprete solicitó tiempo para recomponerse emocionalmente, razón por la cual no inició su show en el horario establecido.

Por su parte, la revista ¡Hola! indicó que Mebarak, de 94 años, sufrió una isquemia, una condición asociada a la disminución del flujo sanguíneo en el organismo.

El mismo medio agregó que el familiar de la artista logró salir del centro médico al día siguiente.

A pesar del difícil momento personal, Shakira cumplió con su presentación y se mantuvo en el escenario durante dos horas. Tras finalizar el concierto, y según lo relatado por el medio brasilero, la cantante viajó a Miami, ciudad donde reside.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Rock al Parque

Rock al Parque 2026: estas son todas las novedades que tendrá en su cumpleaños número 30

La casa de los famosos

El 'jefe' tomó nueva decisión de último momento en La Casa de los Famosos Colombia: los participantes ya fueron comunicados

La casa de los famosos

Definitivo: este es el primer participante dentro del top 6 de La Casa de los Famosos

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Lili Pink rompe el silencio sobre la extinción de dominio por presunto lavado de activos

La Fiscalía le puso la lupa a la empresa por presunto lavado de activos.

Artistas

Murió reconocido periodista en las últimas horas: esto se sabe

La muerte se confirmó en sus redes sociales oficiales.

Medicina Legal

¿Qué le pasa a un cuerpo después de morir? Así es el recorrido médico y forense que pocos conocen

Dólar

¡Varió y tocó MÁXIMOS! Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 5 de mayo de 2026

Liga BetPlay

Se tomó decisión de última hora para el 'play-off' entre Independiente Santa Fe y América