⁠¿Por qué Shakira tardó más de lo esperado en salir a su show en Brasil? Revelan angustiante detalle

La superestrella colombiana Shakira protagonizó uno de los conciertos más multitudinarios de su carrera reciente durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, al presentarse en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro.

Ante una asistencia cercana a los tres millones de personas, la artista ofreció un espectáculo de dos horas en el que recorrió tanto su más reciente álbum como varios de los éxitos que han marcado su trayectoria.

Sin embargo, detrás del despliegue musical y la euforia del público, la barranquillera atravesaba un momento personal complejo.

⁠¿Por qué Shakira tardó más de lo esperado en salir a su show en Brasil?

Antes de iniciar el concierto, comenzaron a surgir cuestionamientos entre los asistentes debido a que la presentación no arrancó en el horario previsto.

La artista apareció en el escenario pasadas las 11:00 p. m., lo que generó críticas entre los seguidores que esperaban verla a la hora anunciada.

Con el paso de las horas, se conocieron detalles que explicarían el retraso. De acuerdo con reportes de medios especializados en entretenimiento, el padre de la cantante, William Mebarak, habría sido ingresado a una unidad de cuidados intensivos ese mismo día.

¿Qué se sabe de la salud del padre de Shakira?

Según informó el medio Correio Braziliense, “el padre de la cantante enfermó y ella fue informada poco antes de subir al escenario”, citando una fuente del equipo organizador.

El mismo portal señaló que la intérprete solicitó tiempo para recomponerse emocionalmente, razón por la cual no inició su show en el horario establecido.

Por su parte, la revista ¡Hola! indicó que Mebarak, de 94 años, sufrió una isquemia, una condición asociada a la disminución del flujo sanguíneo en el organismo.

El mismo medio agregó que el familiar de la artista logró salir del centro médico al día siguiente.

A pesar del difícil momento personal, Shakira cumplió con su presentación y se mantuvo en el escenario durante dos horas. Tras finalizar el concierto, y según lo relatado por el medio brasilero, la cantante viajó a Miami, ciudad donde reside.