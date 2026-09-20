Así regirá el pico y placa para esta semana en Bogotá

La movilidad en la capital colombiana opera bajo el acostumbrado modelo de restricción vehicular. Para que te programes adecuadamente y evites sanciones económicas o la inmovilización de tu automóvil, aquí te presentamos cómo avanza la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares, taxis y transporte especial.

La Secretaría Distrital de Movilidad estableció el cronograma de restricción vehicular para vehículos particulares y taxis durante la semana comprendida entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre de 2026. Organiza tus trayectos con anticipación para cumplir con la norma y evitar sanciones.

Programación para vehículos particulares

La medida para automóviles particulares opera en jornada continua, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., aplicándose según el número en que termina la placa y la paridad del día calendario:

Lunes 21 de septiembre (Día impar): No circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 22 de septiembre (Día par): No circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 23 de septiembre (Día impar): No circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 24 de septiembre (Día par): No circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 25 de septiembre (Día impar): No circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Taxis (Servicio Público)

Horario: Lunes a sábado de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Lunes 21 de septiembre: Restricción para placas terminadas en 7 y 8.

Martes 22 de septiembre: Restricción para placas terminadas en 9 y 0.

Miércoles 23 de septiembre: Restricción para placas terminadas en 1 y 2.

Jueves 24 de septiembre: Restricción para placas terminadas en 3 y 4.

Viernes 25 de septiembre: Restricción para placas terminadas en 5 y 6.

Incumplir la norma de pico y placa genera una multa equivalente a la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, además de la inmovilización inmediata del vehículo.