Aerolínea rompió histórico récord: vendió sus tiquetes en solo 19 minutos

La aerolínea Wingo volvió a generar expectativa entre los viajeros con su experiencia Destino Oculto, que en su tercera edición logró un nuevo récord de ventas al agotar todos sus cupos en apenas 19 minutos.

La venta de Destino Oculto 3 comenzó a las 11:59 p. m. del martes 15 de septiembre y, menos de 20 minutos después, ya no quedaban lugares disponibles. De acuerdo con la compañía, el resultado supera las marcas alcanzadas en las dos ediciones anteriores.

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En total, más de 300 viajeros participarán en esta experiencia, que tiene previsto su despegue el próximo 22 de octubre desde Bogotá y Medellín. La particularidad del viaje es que los pasajeros todavía desconocen cuál será su destino final.

Destino Oculto 3: Un viaje con dos destinos sorpresa

La tercera edición de Destino Oculto de Wingo contempla una experiencia de cuatro días y tres noches bajo una modalidad todo incluido. Sin embargo, uno de los principales atractivos para los viajeros será mantener en secreto los lugares que visitarán.

Según explicó la aerolínea, esta edición esconderá dos paraísos, cuyos nombres permanecerán bajo reserva hasta el momento en que los aviones aterricen.

Wingo, junto con Corona y O Boticário, prepara un itinerario especial para los pasajeros, con diferentes actividades que serán reveladas progresivamente durante la experiencia.

Mientras llega la fecha del viaje, los participantes recibirán pistas y recomendaciones que les permitirán prepararse para la aventura, aunque la compañía mantendrá la incógnita sobre los dos destinos.

Destino Oculto supera sus propios récords

El comportamiento de las ventas de esta experiencia ha aumentado con cada edición. Destino Oculto nació en 2024, cuando los cupos para el primer viaje, cuyo destino fue República Dominicana, se agotaron en menos de 24 horas.

Un año después, en 2025, la experiencia tuvo como destino Montego Bay, Jamaica, y los viajeros agotaron los cupos disponibles en 32 minutos. Para su tercera edición, Wingo redujo aún más ese tiempo y consiguió vender la totalidad de los lugares en 19 minutos, 13 minutos menos que el registro anterior.

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El resultado convierte a esta tercera edición en un nuevo récord de ventas para Destino Oculto y evidencia el interés generado por el formato de viajar sin conocer previamente el destino.

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, señaló que la respuesta de los viajeros demuestra el interés que ha despertado esta propuesta.

Según el directivo, que más de 300 personas hayan adquirido un viaje sin conocer previamente el destino refleja la conexión que la aerolínea ha construido alrededor de la idea de explorar lugares desconocidos.

La compañía indicó que continuará utilizando este tipo de experiencias para desarrollar nuevas alternativas de viaje y acercar a sus pasajeros a destinos de Latinoamérica y el Caribe.