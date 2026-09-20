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En medio de las elecciones legislativas, Rusia es blanco de masivo ataque ucraniano

Pese al conflicto iniciado en 2022, el partido Rusia Unida, de Putin, parece ser el favorito.

Foto: @ZelenskyyUa 7 X
Foto: @ZelenskyyUa 7 X

Noticias RCN

AFP

septiembre 20 de 2026
10:03 a. m.
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Una incursión aérea sin precedentes golpeó a Rusia en plena jornada electoral. Un despliegue de más de mil drones ucranianos alcanzó infraestructuras residenciales y un complejo petrolero a primera horas del domingo, 20 de septiembre, dejando un saldo confirmado por las autoridades locales de al menos dos muertos y una veintena de heridos.

El embate desencadenó incendios visibles a varios kilómetros a la redonda y marcó el cierre de tres días de votaciones parlamentarias, en medio del peor conflicto en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

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Pese al conflicto, el partido de Putin seguiría siendo el favorito:

Moscú catalogó el ataque como una maniobra dirigida a entorpecer los comicios legislativos, el primer proceso electoral de este tipo desde el estallido de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Sin embargo, la hegemonía de Rusia Unida, la colectividad del presidente Vladimir Putin, se perfila intacta como ha ocurrido en cada elección parlamentaria desde 2003.

El panorama político en la cita de los rusos en las urnas se encuentra alineado con el partido de Gobierno, Todas las fuerzas que participan de las elecciones respaldan la intervención armada en el vecino país.

La única voz abiertamente opuesta a la guerra, el partido Yábloko, quedó inhabilitada, semanas atrás, tras un fallo del Tribunal Supremo.

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Presidente Zelenskyy celebra la afectación de millones de dólares en la maquinaria rusa de guerra:

En su cuenta de X, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se refierió al ataqye, como una “respuestas de largo alcance” que tuvo “un impacto muy significativo en la región de Moscú”.

De acuerdo con el mandatario, en el poder, desde 2019, fue afectada “una de las instalaciones clave de la industria petrolera de Rusia y la instalación logística del agresor (…) Se trata”, según dijo, “de miles de millones de dólares que sostienen la maquinaria de guerra”.

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