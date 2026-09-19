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Salud y Bienestar

¿Los tatuajes pueden causar enfermedades años después?

¿La tinta de los tatuajes puede afectar la salud años después?

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Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
02:32 p. m.
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Hacerse un tatuaje implica introducir tinta de manera permanente en la piel, por lo que sus efectos no terminan cuando la herida cicatriza. Aunque la mayoría de las personas no desarrolla una enfermedad por tener tatuajes, existen riesgos para la salud que pueden aparecer después de la aplicación o, en algunos casos, persistir durante años.

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Uno de los principales factores es la forma en que se realiza el procedimiento. Si las agujas, equipos o superficies no están correctamente esterilizados, existe riesgo de infecciones y de transmisión de enfermedades como hepatitis B, hepatitis C o VIH.

¿Qué problemas de salud puede causar un tatuaje con el tiempo?

Una de las reacciones más conocidas son las alergias a determinados pigmentos. Pueden aparecer poco después del tatuaje, pero también desarrollarse tiempo después. La piel puede presentar picazón, inflamación, pequeños bultos o cambios en la zona tatuada.

También pueden aparecer reacciones inflamatorias conocidas como granulomas, en las que el organismo responde a partículas de tinta que permanecen en la piel.

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Otro aspecto que estudian los investigadores es el comportamiento de los pigmentos dentro del organismo. Parte de la tinta puede desplazarse desde la piel hacia los ganglios linfáticos. Esto no significa automáticamente que una persona vaya a enfermar, pero es una de las razones por las que continúa la investigación sobre los efectos de determinados pigmentos a largo plazo.

¿Los tatuajes aumentan el riesgo de cáncer?

Esta es una de las preguntas que más genera preocupación. Hasta ahora no se ha demostrado que tener un tatuaje, por sí mismo, provoque cáncer.

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Sin embargo, algunas investigaciones han estudiado posibles asociaciones entre tatuajes y determinados tipos de cáncer, mientras otros análisis señalan que todavía no existe evidencia suficiente para establecer una relación causal.

Además, un tatuaje puede dificultar la observación de lunares u otras lesiones de la piel. Por eso, los dermatólogos recomiendan prestar atención a cualquier cambio en la piel, incluso dentro o alrededor de una zona tatuada.

Ante cambios persistentes como inflamación, dolor, secreción, picazón intensa, aparición de bultos o modificaciones en una lesión de la piel, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud.

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