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Hincha de Millonarios apareció con una rata en el hombro durante partido en El Campín

El curioso episodio se habría presentado durante el partido entre Millonarios y Boyacá Chicó de este 19 de septiembre.

Rata en la tribuna de Millonarios
FOTO: Captura de pantalla del video

Ángel Ballén

septiembre 20 de 2026
12:51 p. m.
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En redes sociales se ha popularizado un insólito video que se registró al interior del estadio El Campín de Bogotá durante un partido de Millonarios. Un hincha del equipo azul ingresó al escenario deportivo con una rata de gran tamaño.

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Al parecer los hechos se habrían presentado en el partido donde Millonarios recibió a Boyacá Chicó este 19 de septiembre en la Liga BetPlay. Allí, un aficionado presente en la tribuna norte se dejó ver con el roedor sobre su hombro mientras saltaba al ritmo de la tribuna popular.

¿Qué hizo la rata en medio de la hinchada de Millonarios?

Lo que se evidencia en la imágenes es que el animal se mantiene sobre el cuello y los hombros de uno de los aficionados, quien se encuentra saltando en la tribuna y mirando el partido. El roedor no intenta bajarse o correr, sino que se mantiene junto a esta persona, por lo que sería su mascota.

Mientras tanto, algunas de las demás personas que se encontraban a su alrededor miran con asombro el comportamiento de la rata. Asimismo, nadie se alteró por su presencia en este lugar del estadio y muchos otros aficionados ni siquiera se inmutaron.

¿Qué riesgos para la salud puede tener el contacto con una rata?

El contacto con roedores puede representar riesgos para la salud, especialmente cuando existe exposición a su saliva, orina, excrementos o cuando se producen mordeduras y arañazos. El CDC advierte que las ratas pueden transmitir diferentes enfermedades y que no es posible determinar a simple vista si un roedor porta algún agente infeccioso.

Entre las enfermedades asociadas al contacto con roedores se encuentran la leptospirosis y la fiebre por mordedura de rata, además de infecciones relacionadas con hantavirus.

El riesgo depende del tipo de exposición y de las condiciones del animal y del entorno, por lo que la sola aparición de una rata en el video no permite afirmar que el aficionado o los demás asistentes hayan contraído alguna enfermedad.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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