¿Por qué los hombres presentan alopecia a temprana edad? esto dicen expertos

La alopecia es la pérdida anormal de cabello que, en algunos casos, puede avanzar hasta causar calvicie.

Causas de la alopecia

Existen diversas razones por las cuales se presenta la alopecia:

Antecedentes familiares (herencia): Es la causa más común. La alopecia hereditaria aparece con el envejecimiento y se conoce como alopecia androgénica o calvicie de patrón masculino o femenino.

Cambios hormonales: Procesos como el embarazo, el posparto, la menopausia y trastornos de la tiroides pueden provocar caída del cabello.

Medicamentos y suplementos: Algunos tratamientos para enfermedades como cáncer, depresión o problemas cardíacos pueden generar pérdida capilar.

Estrés: Los episodios de estrés intenso o choques emocionales pueden desencadenar una caída notable del cabello.

¿Por qué los hombres presentan alopecia a temprana edad?

Según la doctora Cherin Nehme, especialista en medicina capilar, cada vez más jóvenes experimentan alopecia prematura.

Una de las razones es la constante presión por ser productivos y cumplir con sus responsabilidades , lo que eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Este aumento sostenido puede afectar la salud capilar y acelerar la aparición de calvicie.

Cómo prevenir la alopecia