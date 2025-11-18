CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Por qué los hombres presentan alopecia a temprana edad? esto dicen expertos

Cada vez más jóvenes enfrentan casos de alopecia prematura. Le contamos por qué ocurre y qué puede hacer para prevenirla.

Alopecia en hombres
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
11:27 a. m.
La alopecia es la pérdida anormal de cabello que, en algunos casos, puede avanzar hasta causar calvicie.

Causas de la alopecia

Existen diversas razones por las cuales se presenta la alopecia:

  • Antecedentes familiares (herencia): Es la causa más común. La alopecia hereditaria aparece con el envejecimiento y se conoce como alopecia androgénica o calvicie de patrón masculino o femenino.
  • Cambios hormonales: Procesos como el embarazo, el posparto, la menopausia y trastornos de la tiroides pueden provocar caída del cabello.
  • Medicamentos y suplementos: Algunos tratamientos para enfermedades como cáncer, depresión o problemas cardíacos pueden generar pérdida capilar.
  • Estrés: Los episodios de estrés intenso o choques emocionales pueden desencadenar una caída notable del cabello.
¿Por qué los hombres presentan alopecia a temprana edad?

Según la doctora Cherin Nehme, especialista en medicina capilar, cada vez más jóvenes experimentan alopecia prematura.

Una de las razones es la constante presión por ser productivos y cumplir con sus responsabilidades, lo que eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Este aumento sostenido puede afectar la salud capilar y acelerar la aparición de calvicie.

Cómo prevenir la alopecia

  • Evitar tirones o halones del cabello: Es fundamental cuidar el cabello y no exponerlo excesivamente a accesorios de calor.
  • Dejar de fumar: Diversos estudios han encontrado una relación entre el tabaquismo y la pérdida de cabello.
  • Mantener una alimentación balanceada: consumir alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales es clave para fortalecer el cabello.
