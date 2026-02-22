CANAL RCN
"El cáncer me está quitando cosas": desgarrador mensaje de reconocida artista tras su diagnóstico

La artista está enfrentando un cáncer linfático desde el inicio del 2026.

febrero 22 de 2026
02:15 p. m.
Una reconocida DJ de España fue diagnosticada con cáncer a inicios del 2026.

Beatriz Martínez, que en la escena artística es reconocida como B Jones, informó a través de sus redes sociales que le detectaron un tumor entre su médula y la zona cervical.

En un principio, los especialistas que la estaban atendiendo pensaron que la masa era benigna, pero, tras las pruebas diagnósticas correspondientes, confirmaron que todo estaba relacionado con un cáncer linfático.

Por lo tanto, la DJ B Jones comenzó el proceso de quimioterapia de inmediato y, en las últimas horas, emitió un sentido pronunciamiento en Instagram.

Este fue el desgarrador mensaje de B Jones, la DJ de España, tras su diagnóstico de cáncer

B Jones abrió su corazón y les mostró a sus seguidores que, a causa de la quimioterapia, ha comenzado a perder su cabello.

Sin embargo, la DJ manifestó que seguirá batallando y que considera que tiene las fuerzas necesarias para superar esta etapa de su vida.

"Nunca imaginé grabar un video así, pero aquí estoy. Con miedo, con lágrimas, con fuerza", comenzó escribiendo.

"El cáncer me está quitando cosas, pero también me está enseñando quién soy de verdad y yo soy más que pelo", agregó.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de B Jones, la DJ de España, tras su mensaje

Luego del más reciente mensaje de B Jones, los internautas le han expresado a la DJ su apoyo y le han pedido que se mantenga fuerte.

"Te envío toda la fuerza, poder y amor", "estamos orando por ti", "eres tan hermosa por dentro y por fuera", "estamos contigo, hermosa", "fuerza", "eres una mujer valiente y luchadora", "siempre arriba, campeona", "vamos", "tú puedes con esto y más" y "siempre estaremos a tu lado" y "vas a ganar", han sido algunos de los comentarios.

 

