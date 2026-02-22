CANAL RCN
Colombia

¡Reportaron más temblores masivos en Colombia hoy 22 de febrero de 2026!

Las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y los 3.1. Estos son los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

febrero 22 de 2026
02:46 p. m.
Este 22 de febrero, con corte hasta las 3:00 de la tarde, se han reportado ocho temblores en el país.

El primero, que tuvo una magnitud de 2.5, fue a la 1:54 de la madrugada, en Los Santos, Santander, mientras que el más reciente se advirtió exactamente a la 1:40 de la tarde.

Este fue el temblor que se reportó en Colombia hoy 22 de febrero de 2026

  • 1:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 22 de febrero de 2026

3:54 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Riosucio (Chocó), a 34 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 59 de Chigorodó (Antioquia).

  • 4:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 4:40 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 4:40 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 125 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 145 de El Charco (Nariño) y a 148 de La Tola (Nariño).

  • 9:02 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 155 kilómetros.

  • 12:21 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 1:40 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

 

