¡Reportaron más temblores masivos en Colombia hoy 22 de febrero de 2026!
Las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y los 3.1. Estos son los detalles completos.
Noticias RCN
02:46 p. m.
Este 22 de febrero, con corte hasta las 3:00 de la tarde, se han reportado ocho temblores en el país.
El primero, que tuvo una magnitud de 2.5, fue a la 1:54 de la madrugada, en Los Santos, Santander, mientras que el más reciente se advirtió exactamente a la 1:40 de la tarde.
¿Cuáles son los municipios que se han 'sacudido' tras estos movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el temblor que se reportó en Colombia hoy 22 de febrero de 2026
- 1:54 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 22 de febrero de 2026
3:54 a.m.
Epicentro: Riosucio, Chocó.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 37 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Riosucio (Chocó), a 34 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 59 de Chigorodó (Antioquia).
- 4:36 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 134 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 4:40 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 4:40 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 3.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 125 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 145 de El Charco (Nariño) y a 148 de La Tola (Nariño).
- 9:02 a.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 155 kilómetros.
- 12:21 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
- 1:40 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 136 kilómetros.