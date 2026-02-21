CANAL RCN
Beber 2 o 3 tazas de café al día se asocia con menor riesgo de demencia, según estudio

Un análisis de más de 130.000 personas revela que el café con cafeína podría reducir hasta en 18 % el riesgo de demencia.

febrero 21 de 2026
09:14 p. m.
Beber entre dos y tres tazas de café al día podría estar relacionado con un menor riesgo de demencia y con una mejor función cognitiva en el envejecimiento. Así lo sugiere un amplio estudio publicado en la revista científica JAMA y liderado por investigadores de Mass General Brigham, la Harvard T.H. Chan School of Public Health y el Broad Institute.

La investigación analizó datos de 131.821 participantes provenientes del Nurses’ Health Study y del Health Professionals Follow-up Study, dos cohortes que han realizado seguimiento durante más de 40 años. De los participantes evaluados, 11.033 desarrollaron demencia, lo que permitió comparar patrones de consumo de café y té con los resultados cognitivos a largo plazo.

Según los resultados, los hombres y mujeres que reportaron mayor consumo de café con cafeína presentaron un 18 % menos de riesgo de demencia en comparación con quienes tenían un consumo bajo o nulo. Además, registraron menor prevalencia de deterioro cognitivo subjetivo (7,8 % frente a 9,5 %) y, en algunas mediciones, mejor desempeño en pruebas objetivas de función cognitiva general.

Diferencias entre café con cafeína y descafeinado

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue la diferencia entre bebidas con cafeína y descafeinadas. Mientras que el café con cafeína mostró asociación con menor riesgo de demencia y mejor salud cognitiva, el café descafeinado no evidenció los mismos beneficios.

El consumo de té con cafeína también arrojó resultados similares a los del café tradicional. Estos datos sugieren que la cafeína podría ser el componente activo responsable de los posibles efectos neuroprotectores. Sin embargo, los investigadores subrayan que se requieren más estudios para confirmar los mecanismos biológicos involucrados.

El café y el té contienen compuestos bioactivos como polifenoles y cafeína, que han sido asociados con reducción de la inflamación y del daño celular. Estos mecanismos podrían contribuir a proteger contra el deterioro cognitivo y la progresión hacia demencia, aunque la evidencia previa había sido inconsistente debido a seguimientos limitados y falta de detalle en patrones de consumo a largo plazo.

Cantidad óptima y prevención temprana de la demencia

Los beneficios cognitivos fueron más pronunciados en quienes consumían entre dos y tres tazas de café con cafeína al día o entre una y dos tazas de té. A diferencia de investigaciones anteriores, una mayor ingesta de cafeína no mostró efectos negativos; por el contrario, ofreció beneficios neuroprotectores similares a la dosis considerada óptima.

El investigador Daniel Wang, científico asociado de la División Channing de Medicina de Redes del Hospital General Brigham de Massachusetts y profesor adjunto en Harvard, explicó que, aunque los resultados son alentadores, el tamaño del efecto es pequeño y existen múltiples estrategias relevantes para proteger la función cognitiva a medida que se envejece. Enfatizó que el café o el té con cafeína podrían ser una pieza dentro de un enfoque más amplio de prevención.

La prevención temprana es clave en demencia, dado que los tratamientos actuales suelen ofrecer beneficios modestos una vez aparecen los síntomas. El estudio también comparó participantes con distintas predisposiciones genéticas y encontró resultados consistentes, lo que sugiere que el café o la cafeína podrían ser beneficiosos tanto en personas con alto como con bajo riesgo genético.

