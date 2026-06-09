Más allá de una fecha: las prácticas de higiene que deberían mantenerse todo el año

El Día Mundial de la Higiene se celebró el 3 de septiembre, pero el cuidado de los espacios compartidos no debería quedar limitado a una conmemoración. Oficinas, hospitales, restaurantes, hoteles y centros comerciales enfrentan diariamente el desafío de garantizar insumos suficientes, reducir desperdicios y mantener una experiencia adecuada para sus usuarios.

Detrás de una acción tan habitual como lavarse las manos existen decisiones relacionadas con la dosificación del jabón, la frecuencia de las recargas y el mantenimiento de los dispensadores. Cuando un lugar recibe cientos o miles de personas, cualquier exceso de producto o falla operativa termina representando un consumo considerable.

El desperdicio también comienza con pequeñas dosis

Las necesidades de higiene cambian según el tipo de instalación y su nivel de tráfico. Por ello, las organizaciones pueden evaluar sistemas capaces de ajustar la cantidad de jabón suministrada, en lugar de utilizar una dosificación idéntica en todos los espacios.

Entre las alternativas disponibles se encuentran dispensadores configurables con dosis de entre 0,4 y 1,7 mililitros. De acuerdo con Tork, esta tecnología permite aprovechar hasta el 100 % del contenido de cada botella, evitar goteos y efectuar recargas en menos de 10 segundos. Algunos equipos también están diseñados para alcanzar hasta un millón de usos.

“La higiene es una necesidad transversal a cualquier organización, pero la manera en que se gestionan los recursos asociados a ella puede marcar una diferencia importante”, afirmó Felipe Gómez, director de Negocios de Higiene Profesional para la región Andina y Caribe de Tork.

Sostenibilidad y mantenimiento entran en la conversación

La eficiencia no consiste únicamente en gastar menos. También supone revisar la durabilidad de los equipos, el tiempo que requiere su mantenimiento y las características ambientales de los productos utilizados.

Actualmente existen formulaciones elaboradas hasta con un 96 % de ingredientes de origen natural y alternativas con certificación EU Ecolabel. Estos atributos pueden complementar otras medidas, como controlar las dosis y reducir la frecuencia de reposición.

Aunque la fecha conmemorativa terminó, su mensaje continúa vigente: gestionar mejor la higiene cotidiana puede disminuir pérdidas, facilitar el trabajo del personal encargado y ayudar a conservar espacios seguros y funcionales durante todo el año.