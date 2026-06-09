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Histórico anuncio para la ciencia: descubren una nueva especie en Colombia

Esta especie es una rana y vive en los bosques nublados. ¿Qué características tiene?

Nueva rana en Colombia.
Nueva rana en Colombia. Foto: Mongabay Latam.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 06 de 2026
03:11 p. m.
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El Instituto Humboldt destacó el hallazgo de una nueva especie de rana en Colombia. El anfibio fue identificado en los bosques del Valle del Cauca y Chocó.

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De acuerdo con Mongabay Latam, la especie se llama Niceforonia tempestuosa, rana que suele habitar los bosques nublados. El nombre se dio luego de hablar con las comunidades que habitan en este ecosistema y conocer a fondo el comportamiento.

¿Qué características tiene esta especie?

“Tempestuoso hace referencia a la emergencia climática: la tempestad simboliza el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos que amenazan a la biodiversidad del planeta”, indicó el medio.

El hallazgo fue obra de la organización Serraniagua y el grupo ambiental BioBalsal del municipio de Versalles. Durante la investigación hubo desafíos en el proceso científico.

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Ahora bien, esta rana se diferencia de las otras de la familia Niceforonia por sus pliegues dorsolaterales, los cuales, explican los científicos, son una membrana timpánica visible. También se distingue por la hinchazón carnosa en los labios del macho adulto y las almohadillas nupciales.

El portal especializado en ciencia ZooKeys hizo una descripción detallada del informe con el hallazgo. Otras características de la rana son: piel del dorso lisa con verrugas, hocico subacumulado en vista dorsal, sin cresta y con dedos flecos laterales.

¿En qué zona vive esta rana?

“Expertos señalan que el descubrimiento reafirma además la importancia de la Serranía de los Paraguas como refugio para la biodiversidad frente a la crisis ambiental”, afirmó Mongabay al precisar que el hallazgo aporta también en conocer las presiones territoriales impulsadas con el desarrollo local que generan efectos negativos en materia socioambiental.

“El epíteto específico es el adjetivo femenino tempestuosa, derivado del sustantivo latino tempestas (que significa tormenta o clima). Este nombre fue elegido por las comunidades locales como metáfora de la emergencia climática global, en referencia a la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos que representan una creciente amenaza para la biodiversidad mundial”, precisaron los expertos.

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