Con el dólar en mínimos desde 2019, ¿es buen momento para invertir?

El dólar en Colombia atraviesa uno de sus niveles más bajos de los últimos años y el movimiento ya empieza a tener efectos para quienes manejan recursos en esa moneda o están pensando en comprar activos en el exterior. Entre las opciones que ganan atractivo aparecen los mercados inmobiliarios de Panamá y Estados Unidos.

La divisa estadounidense se ha mantenido por debajo de los $3.300, muy lejos de los niveles superiores a $4.000 que llegaron a verse en otros momentos recientes. Para un colombiano que necesita dólares, la diferencia es significativa: con el peso más fuerte se requieren menos pesos para adquirir la misma cantidad de moneda estadounidense.

Pero el escenario no significa que cualquier inversión en el extranjero sea automáticamente conveniente. El comportamiento futuro de la tasa de cambio y los costos asociados a cada operación son determinantes.

¿Por qué está bajando el dólar en Colombia?

Entre los factores que explican el comportamiento reciente están el diferencial de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos, los flujos de capital y un mayor apetito de los inversionistas por activos de mercados emergentes.

A esto se suma una decisión del Banco de la República. El emisor anunció el 31 de julio un programa para acumular hasta US$4.000 millones en reservas internacionales mediante subastas de opciones put. El objetivo es fortalecer la liquidez externa del país y el mecanismo puede operar cuando la TRM se encuentre por debajo de su promedio móvil de los últimos 20 días hábiles.

El comportamiento del peso, sin embargo, puede cambiar dependiendo de las decisiones de política monetaria, las tasas de interés internacionales, los flujos de capital y la situación fiscal.

¿Qué pasa si un colombiano quiere invertir en el exterior?

Un peso colombiano fortalecido frente al dólar aumenta, en términos cambiarios, la capacidad de compra de quienes buscan activos denominados en esa moneda.

Por ejemplo, una persona que quiera adquirir un inmueble de US$300.000 necesitaría menos pesos para realizar la operación cuando el dólar está en $3.200 que cuando se encuentra en $4.000. La diferencia cambiaria sería de unos $240 millones, antes de considerar impuestos, financiación y otros costos.

Ese efecto explica parte del interés por mercados como Panamá y Estados Unidos, donde los colombianos pueden adquirir propiedades y mantener una parte de su patrimonio en dólares.

Roberto Arenas, fundador de A&P Alianzas y Proyectos, señala que Panamá despierta interés por ser una economía dolarizada y por las alternativas que ofrece a determinados inversionistas. En Estados Unidos, Florida aparece como uno de los destinos que más atención concentra entre compradores colombianos.

A primera vista, un peso apreciado incrementa el poder de compra en dólares de las familias e inversionistas locales, permitiéndoles adquirir activos inmobiliarios en el extranjero con un menor desembolso en moneda nacional”, explica Arenas.

Sin embargo, el precio del dólar es apenas uno de los elementos que debe analizarse. Una inversión inmobiliaria también puede involucrar impuestos, seguros, administración, mantenimiento, financiación y costos de cierre.

¿El dólar barato significa que es buen momento para comprar vivienda?

No necesariamente. Un tipo de cambio favorable puede reducir el costo en pesos de un activo denominado en dólares, pero la rentabilidad depende también del precio del inmueble, los ingresos que genere, la valorización esperada y los gastos asociados.

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Además, el nivel actual de la divisa no garantiza que se mantenga durante los próximos años. Las proyecciones incluidas en el análisis entregado por A&P ubican el cierre de 2026 entre $3.250 y $3.550 y plantean un posible retorno hacia niveles superiores en el periodo 2027-2030.

Para los colombianos que evalúan invertir fuera del país, el momento cambiario puede representar una ventaja de entrada, pero la decisión requiere mirar el negocio completo y no únicamente cuánto cuesta el dólar.

El escenario actual, en todo caso, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que hace pocos años parecía lejana: ¿qué hacer con los pesos cuando la moneda colombiana recupera terreno frente al dólar?