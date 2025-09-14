Primeros auxilios psicológicos ¿Qué hacer cuando alguien está en crisis?

En un momento de crisis, ya sea por un accidente, un desastre natural o una noticia devastadora, la ayuda no siempre debe ser física.

Los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) son una herramienta vital para estabilizar emocionalmente a una persona en shock.

Expertos de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Cruz Roja los definen no como terapia, sino como un apoyo inmediato y humano para reducir el estrés y prevenir un trauma a largo plazo. Es una intervención simple, práctica y efectiva, que cualquiera puede aplicar.

La clave es actuar de forma rápida pero serena, con el objetivo de calmar, no de solucionar.

¿Cómo ayudar de forma efectiva a una persona con crisis?

Observar: Antes de actuar, evalúe la situación. Identifique quién necesita ayuda de forma prioritaria, como niños, ancianos o personas que muestren signos evidentes de pánico o confusión extrema. Asegúrese de que el entorno sea seguro para usted y para la persona afectada.

Escuchar: Este es el paso más importante. Acérquese de manera calmada, sin invadir su espacio personal. Pregunte si puede ayudar en algo y, si la persona quiere hablar, escúchela con atención. No la presione para que cuente detalles si no quiere. Evite decir frases como "tranquilícese" o "ya pasará", ya que pueden invalidar sus sentimientos.

En su lugar, use frases de validación como "Entiendo que se sienta así" o "Lo que me cuenta suena muy difícil".

Conectar: Una vez que la persona se sienta segura y escuchada, ayúdela a identificar sus necesidades inmediatas. ¿Necesita agua, un lugar para sentarse, un abrigo? Ayúdela a ponerse en contacto con familiares o amigos, si es posible.

El objetivo es restablecer su sentido de control y de conexión con el mundo exterior. Los expertos de la Asociación Americana de Psicología (APA) subrayan que el contacto con la red de apoyo es fundamental para la recuperación.

No forzar la situación: La persona puede no querer hablar o puede reaccionar de forma inesperada. Respete su espacio y sus decisiones. Nunca la obligue a contar su historia ni le dé consejos no solicitados.

El propósito de los Primeros Auxilios Psicológicos no es ser un terapeuta, sino un facilitador de calma y seguridad en un momento de gran vulnerabilidad.

¿Qué se debe evitar a toda costa?

No haga promesas que no pueda cumplir.

No le diga a la persona que todo está bien, ya que es probable que no sea cierto.

No minimice su experiencia o dolor con comentarios como "otros están peor".

No le diga lo que debería haber hecho.

No hable de sus propias experiencias traumáticas.

Aplicar los PAP de forma correcta puede marcar una gran diferencia en el proceso de recuperación de una persona. Es una muestra de empatía y humanidad que puede salvar a alguien de un sufrimiento psicológico prolongado.