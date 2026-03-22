Investigación le apuesta a nuevas pruebas de sangre para detectar el Alzheimer

El Alzheimer es la causa más común de la demencia por lo que es considerado como un proceso biológico que da inicio con la aparición de acumulación en el cerebro de proteínas en forma de placas amiloides y ovillos neurofibrilares. Es por esto que las neuronas del cerebro mueran rápidamente y este órgano se hace más pequeño.

Según cifras de Mayo Clinic, 6,9 millones de personas de 65 años, en Estados Unidos, viven con la enfermedad de Alzheimer y más del 70% tienen 75 años o más. Pese a que esta enfermedad no se puede prevenir, actualmente hay investigaciones que se han dedicado a encontrar alternativas que permitan obtener un diagnóstico más rápido.

Investigación para detectar el Alzheimer

Durante el 2025 fueron aprobadas, por la FDA, dos investigaciones de la Alzheimer’s Association que le están apostando a nuevas pruebas de biomarcadores para poder detectar la enfermedad.

Por esto, una investigación, publicada en la revista Nature Medicine, reveló que se podría predecir la aparición de algunos síntomas de la demencia hasta 20 años antes. Parte de los objetivos del estudio consiste en el desarrollo de tratamientos eficaces para prevenir o retrasar el deterioro cognitivo.

Tradicionalmente, el diagnóstico de esta enfermedad se basa en la identificación de placas amiloides en el cerebro mediante tomografías y análisis del líquido cefalorraquídeo. No obstante, dichas pruebas son consideradas como costosas e invasivas.

A partir de allí fue que los investigadores le han apostado a desarrollar pruebas de sangre para detectar las amiloides presentes en el cerebro.

Pese a las complicaciones de identificar las placas en la sangre, los expertos descubrieron que los análisis de sangre que miden una forma modificada de la proteína tau podrían ser un adecuado indicador de la acumulación de la amiloide en el cerebro.

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¿Cuál es la precisión de la prueba?

Según la investigación, se ha demostrado que la prueba posee una precisión de aproximadamente el 90% lo que representaría una gran ayuda a los especialistas para identificar la enfermedad.

“Con estos análisis de sangre, creemos que existe la posibilidad de proporcionar un diagnóstico a muchas más personas, lo cual es realmente emocionante”, dijo la Dra. Suzanne Schindler, profesora asociada de neurología en WashU Medicine en St. Louis para el Washington Post.

Pese a que los científicos aclararon que, aunque el resultado positivo en estas pruebas no significa que la personas vaya a desarrollar necesariamente la enfermedad, sí puede representar una mayor probabilidad.

“Es un momento extraordinariamente emocionante, pero al final, los datos son lo que cuenta. No hay garantías. Siempre nos hemos llevado decepciones, pero hay motivos para ser especialmente optimistas”, afirmó el Dr. Eric Reiman, director ejecutivo del Banner Alzheimer's Institute y fundador de ALZpath para el mismo medio.