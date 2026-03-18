CANAL RCN
Salud y Bienestar

Alimentos que se deben eliminar de la dieta para reducir la inflamación del cuerpo

Los expertos han revelado el listado de los alimentos y sugirieron menús para alimentarse adecuadamente.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
01:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La inflamación es considerada como una respuesta ante la presencia de una lesión o una infección. Según la explicación de Mayo Clinic, el tejido dañado libera sustancias químicas que indican a los glóbulos blancos que debe empezar a reparar el daño. Pese a que la inflamación puede comenzar de forma leve, puede extenderse por el cuerpo y llegar a volverse crónica.

Autoridades de salud advierten por polémico reto que consiste en el consumo excesivo de acetaminofén
RELACIONADO

Autoridades de salud advierten por polémico reto que consiste en el consumo excesivo de acetaminofén

¿Cuáles son los alimentos que generan inflamación?

Expertos de Mayo Clinic aseguran que las decisiones que se toman en el supermercado influyen de manera significativa en el bienestar y la sensación de malestar estomacal.

Algunos de estos corresponden a los alimentos procesados y ultraprocesados, tales como los embutidos, las bebidas energéticas y los cereales azucarados ya que estos pueden liberar mensajeros inflamatorios que aumentan la inflamación crónica.

Otros de los alimentos asociados con dichos malestares son los alimentos fritos como las papas fritas, patatas, chips y las donas. También, las carnes procesadas como las salchichas, tocineta, la carne roja y algunos carbohidratos refinados como el plan blanco, el arroz, la pasta y la bollería.

Expertos sugieren que la manteca vegetal, manteca de cerdo y margarina también pueden ser reemplazadas por aceites más naturales como el de oliva, canola o el aguacate. Finalmente, se mencionaron los refrescos azucarados, zumos de frutas, tés endulzados y cafés aromatizados.

Medicina estética: el nuevo interés de los pacientes para adquirir tratamientos naturales
RELACIONADO

Medicina estética: el nuevo interés de los pacientes para adquirir tratamientos naturales

Ideas de alimentos diarios saludables

Los expertos no solo revelaron el listado de alimentos que pueden causar inflamación ya que también sugirieron ideas para preparar las comidas de manera saludable. Para el desayuno se sugiere empezar el día con avena de frutos rojos, manzana y un batido de frutas.

Para el almuerzo, los especialistas aconsejaron preparar ensalada de frutas con hojas verdes oscuras, legumbres, frutas, verduras coloridas, frutos secos y semillas. Finalmente, para la cena se debe llenar la mitad del plato con verduras coloridas, una cuarta parte con cereales integrales y la otra cuarta parte con proteína magra.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medicamentos

Autoridades de salud advierten por polémico reto que consiste en el consumo excesivo de acetaminofén

Cuidado personal

Medicina estética: el nuevo interés de los pacientes para adquirir tratamientos naturales

Enfermedades

E. Coli: estos los alimentos que podrían aumentar el riesgo de contraer dicha bacteria

Otras Noticias

EPS

“La falta de suministro oportuno generó el fallecimiento”: Procuraduría sobre caso de menor con hemofilia

El informe señala que Kevin no recibió medicamentos en enero y hasta el 13 de febrero, día de su muerte, no había tenido acceso al tratamiento.

Comercio

Centro comercial en Bogotá da giro inesperado y ahora invertiría en negocio inmobiliario

Diverplaza anunció una inversión cercana a $100.000 millones para desarrollar vivienda y espacios de uso mixto en Bogotá. Así será su ambicioso proyecto.

Radamel Falcao García

Captaron a Falcao celebrando la goleada de Millonarios a Nacional: video

Redes sociales

¿Hubo infidelidad?: crecen los rumores sobre la ruptura entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg

Venezuela

Así se vivió en El Helicoide la caída de Nicolás Maduro, según Juan Freites