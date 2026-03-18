Alimentos que se deben eliminar de la dieta para reducir la inflamación del cuerpo

La inflamación es considerada como una respuesta ante la presencia de una lesión o una infección. Según la explicación de Mayo Clinic, el tejido dañado libera sustancias químicas que indican a los glóbulos blancos que debe empezar a reparar el daño. Pese a que la inflamación puede comenzar de forma leve, puede extenderse por el cuerpo y llegar a volverse crónica.

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¿Cuáles son los alimentos que generan inflamación?

Expertos de Mayo Clinic aseguran que las decisiones que se toman en el supermercado influyen de manera significativa en el bienestar y la sensación de malestar estomacal.

Algunos de estos corresponden a los alimentos procesados y ultraprocesados, tales como los embutidos, las bebidas energéticas y los cereales azucarados ya que estos pueden liberar mensajeros inflamatorios que aumentan la inflamación crónica.

Otros de los alimentos asociados con dichos malestares son los alimentos fritos como las papas fritas, patatas, chips y las donas. También, las carnes procesadas como las salchichas, tocineta, la carne roja y algunos carbohidratos refinados como el plan blanco, el arroz, la pasta y la bollería.

Expertos sugieren que la manteca vegetal, manteca de cerdo y margarina también pueden ser reemplazadas por aceites más naturales como el de oliva, canola o el aguacate. Finalmente, se mencionaron los refrescos azucarados, zumos de frutas, tés endulzados y cafés aromatizados.

Ideas de alimentos diarios saludables

Los expertos no solo revelaron el listado de alimentos que pueden causar inflamación ya que también sugirieron ideas para preparar las comidas de manera saludable. Para el desayuno se sugiere empezar el día con avena de frutos rojos, manzana y un batido de frutas.

Para el almuerzo, los especialistas aconsejaron preparar ensalada de frutas con hojas verdes oscuras, legumbres, frutas, verduras coloridas, frutos secos y semillas. Finalmente, para la cena se debe llenar la mitad del plato con verduras coloridas, una cuarta parte con cereales integrales y la otra cuarta parte con proteína magra.