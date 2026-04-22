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Candidiasis y protectores íntimos: ginecólogo explica los posibles riesgos detrás de su uso constante

Pese a que son varias las causas que generan esta infección, expertos han alertado sobre el uso diario de estas toallas íntimas.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

abril 22 de 2026
07:19 p. m.
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La candidiasis vaginal es una infección por hongos que causa irritación, secreción y comezón en la vagina y la vulva. Esta infección es causada por levaduras y afecta, en algún momento de la vida, a la mayoría de las mujeres.

Pese a que no se considerada como una infección de transmisión sexual, los expertos revelaron que esta sí se puede contraer por medio de las relaciones íntimas.

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¿Cuáles son los síntomas de la candidiasis?

Los síntomas de esta infección suelen variar entre leves a moderados. Entre estos se presentan picazón e irritación de la vagina y la vulva, sensación de ardor al orinar y mantener relaciones, enrojecimiento e hinchazón de la vulva, dolor e irritación y secreción vaginal blanca y espesa que expertos han asociado con la textura del queso cottage.

¿Cuáles son las causas de la candidiasis?

Según Mayo Clinic, el hongo denominado como Candida albicans es el causante de la mayoría de candidiasis vaginales. Aunque el órgano reproductor femenino mantiene el equilibrio entre las levaduras y las bacterias, algunos factores pueden alterar este proceso.

El exceso de esta levadura se puede deber al consumo de antibióticos, embarazo, diabetes controlada incorrectamente, sistema inmunitario debilitado y el consumo de píldoras anticonceptivas o de terapia hormonal.

Sin embargo, expertos han alertado sobre los riesgos que la humedad representa para generar esta infección. Según Julio Peralta, ginecólogo especialista, el uso de protectores diarios pueden aumentar la humedad y el calor en la zona íntima de las mujeres por lo que se puede generar irritación, picazón y el aumento de las probabilidades de padecer infecciones como la candidiasis.

La acumulación de la humedad y el calor pueden crear ambientes propicios para la reproducción de hongos y bacterias. Así mismo, los material sintéticos, fragancias y adhesivos también podrían causar dermatitis, enrojecimiento, picazón y ardor especialmente en la vulva.

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¿Cómo prevenir la candidiasis?

Según Mayo Clinic, para reducir el riesgo de candidiasis vaginal se debe usar ropa interior de algodón, evitar usar ropa ajustada, evitar duchas vaginales, evitar el uso de productos perfumados en la zona íntima como baños de burbujas, jabón, compresas higiénicas o tampones, no usar tinas ni baños calientes, no usar antibióticos si no se necesitan y no permanecer con la ropa íntima mojada.

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