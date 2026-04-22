Irán se niega a reabrir el estrecho de Ormuz bajo el bloqueo estadounidense e incautó dos buques mercantiles

La tensión en Oriente Medio ha escalado nuevamente tras la advertencia de Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, que descartó el miércoles 22 de abril la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras persista el bloqueo naval de Estados Unidos a sus puertos.

A través de su cuenta en X, el alto funcionario señaló que "un alto al fuego completo solo tiene sentido si no se infringe mediante un bloqueo naval" y condicionó "la reapertura del estrecho de Ormuz (…) mientras el alto el fuego se esté vulnerando abiertamente".

Este endurecimiento en la postura de Teherán coincide con una nueva acción militar por parte de los Guardianes de la Revolución, que confirmaron la interceptación e incautación de dos buques mercantes internacionales que intentaban cruzar el paso.

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La incautación de los buques mercantiles no violaría el cese al fuego: Casa Blanca

Aunque el estrecho —vital para el tránsito de una quinta parte de las exportaciones mundiales de energía— fue declarado “totalmente abierto” el pasado 17 de abril, Irán volvió a cerrarlo apenas un día después ante la negativa de Washington de levantar el bloqueo a sus puertos.

Según el cuerpo armado encargado de proteger la República Islámica, su última incautación fue de "dos barcos infractores" detenidos en el paso que permanece obstruido desde que estalló el conflicto el 28 de febrero.

Pese a la captura de las embarcaciones, la Casa Blanca ha evitado calificar el hecho como una ruptura de las hostilidades. La portavoz Karoline Leavitt declaró en diálogo con la cadena Fox News que "eran dos barcos internacionales" y no naves estadounidenses o israelíes, por lo que no se considera una infracción a la tregua.

Leavitt también aclaró que el presidente Donald Trump no ha impuesto una fecha límite para recibir una propuesta de paz por parte de Irán, en un contexto donde Teherán exige que todo buque solicite permiso previo para navegar por el Golfo.

¿Un nuevo dialogo en un plazo máximo de 72 horas?

En el plano diplomático, el panorama ofrece una ligera apertura tras el anuncio de Trump sobre una prórroga indefinida de la tregua pactada originalmente el 8 de abril.

De acuerdo con información revelada por el diario The New York Post, el mandatario estadounidense sugirió que un segundo ciclo de conversaciones podría ocurrir de forma inminente.

"¡Es posible!", respondió Trump vía mensaje de texto al ser consultado sobre los reportes que sitúan a Islamabad, Pakistán, como la sede de un nuevo diálogo directo que se llevaría a cabo en las próximas 36 a 72 horas.