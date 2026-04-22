Gobernadora llama al Gobierno a replicar la operación ‘Perseo’ en el Valle del Cauca

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado al Gobierno nacional a replicar la operación ‘Perseo’, con la que recuperaron el control del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, pero esta vez en su departamento.

Toro insistió en su petición tras el secuestro y posterior asesinato de cuatro jóvenes, de 18 y 19 años, en el corregimiento de Villa Paz, Jamundí, del que la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc sería responsable.

Según dijo en diálogo con Noticias RCN, el Ejército se encuentra presente en la zona desde el 2024, y ha venido trabajando en el desarrollo de la operación ‘Escudo del Norte’; sin embargo:

“No es una operación contundente. Lo que estamos pidiendo es que realicen una operación fortalecida en sus capacidades por el Gobierno nacional, como la operación Perseo en El Plateado. No es una operación en la que solamente llegan Ejército y Policía, sino que el Gobierno realiza una intervención social”.

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La gobernadora se mostró decidida a colaborar con el Gobierno si acepta su solicitud:

Con la estructura Jaime Martínez desarrollando sus actividades ilícitas y amenazando la vida e integridad de la población desde la zona norte del Cauca y hasta Dagua y el Bajo Calima, en Buenaventura, la gobernadora se mostró decidida a colaborar con el Gobierno, si este acepta su solicitud:

“Estamos dispuestos a ayudar, a cofinanciar la operación y hemos hablado con el Gobierno nacional, para apoyar las acciones y actividades que se puedan generar en la zona alta de Jamundí, pero necesitamos una intervención fuerte, integral, que nos brinde tranquilidad en Jamundí”.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de los cuatro jóvenes secuestrados en Villa Paz?

El miércoles de la semana pasada, sujetos armados ingresaron a las viviendas de Juan Felipe Zapata y Estiven Noguera, de 18 años, y Juan Camilo Viáfara y Darwin Carabalí, de 19.

Los tomaron como rehenes y, según el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, los asesinaron en estado de indefensión, antes de abandonar sus cuerpos en el sector de La Betulia, de Suárez, Cauca, y la vía que de Robles conduce a Timba, en Jamundí.

Leonardo González, director de Indepaz, comentó al respecto que “ya la Defensoría del Pueblo había advertido este tipo de riesgos en las alertas tempranas 03 y 018 del 2025 y 05 del 2024, señalando que en Jamundí y en Suárez el frente Jaime Martínez ejerce un control social armado, restringe la movilidad, impone normas y mantiene economías ilícitas”. Sin embargo, la comunidad de Villa Paz hoy llora su muerte.