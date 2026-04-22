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Científicos explicaron embarazo de mujer colombiana con dos hombres

Mujer colombiana tuvo mellizos de dos hombres distintos. Científicos investigaron este caso.

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Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 22 de 2026
05:48 p. m.
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Una mujer colombiana quedó embarazada de dos hombres al mismo tiempo en 2016, un caso confirmado por científicos de la Universidad Nacional de Colombia tras pruebas de ADN que evidenciaron que sus mellizos tenían padres diferentes.

El hallazgo se conoció luego de que la madre solicitara una prueba de paternidad dos años después del parto. Los análisis fueron realizados por el Laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación, donde los resultados sorprendieron incluso a los especialistas por la rareza del fenómeno.

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Frente a este caso, la BBC Mundo contactó al investigador William Usaquén y analizaron entre 15 y 22 marcadores genéticos, conocidos como microsatélites, para comparar el ADN de la madre, los niños y el presunto padre.

Los resultados confirmaron que ambos mellizos compartían material genético materno, pero solo uno coincidía con el padre evaluado, lo que llevó a identificar un fenómeno poco frecuente en la ciencia.

¿Qué es la superfecundación heteropaternal?

El caso fue clasificado como superfecundación heteropaternal, un fenómeno biológico extremadamente raro. Ocurre cuando una mujer libera dos óvulos en un mismo ciclo menstrual y estos son fecundados por espermatozoides de hombres distintos en relaciones sexuales cercanas en el tiempo.

En este escenario, los bebés se desarrollan como mellizos, pero tienen padres diferentes. Aunque puede parecer inusual, está documentado en la literatura médica, aunque con una incidencia muy baja.

Primero, la señora debe tener dos parejas sexuales. Segundo, tiene que tener relaciones con los dos hombres en un breve periodo de tiempo. Además, tiene que haber habido una poliovulación (es decir, la liberación de dos o más óvulos en un mismo ciclo menstrual). Y, por último, las dos veces tiene que quedar fecundada, dijo el experto.

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Expertos señalan que para que esto ocurra deben coincidir varios factores: ovulación múltiple, relaciones sexuales con diferentes parejas en un corto periodo y condiciones biológicas favorables para la fecundación de ambos óvulos.

¿Qué tan común es este tipo de embarazo?

La superfecundación heteropaternal es extremadamente rara. Estudios internacionales estiman que podría presentarse en alrededor del 0,01 % de los embarazos gemelares, lo que la convierte en un evento poco frecuente incluso en contextos clínicos.

En el caso colombiano, Usaquén señaló que en más de dos décadas de trabajo en el laboratorio, era la primera vez que identificaban una situación de este tipo.

Soy director del laboratorio desde hace 26 años, y es el primer caso que hemos visto, y hasta ahora el único, mencionó William Usaquén.

La confirmación solo es posible mediante pruebas de ADN avanzadas, que permiten comparar perfiles genéticos y establecer con precisión la paternidad de cada bebé.

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Este caso registrado en Colombia se suma a los pocos documentados en el mundo y evidencia cómo la genética sigue revelando fenómenos poco comunes que desafían lo que se considera habitual en la reproducción humana.

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