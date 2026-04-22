CANAL RCN
Economía

Registraduría habilita certificado de nacionalidad en línea: vea cómo obtenerlo

La Registraduría habilitó el certificado de nacionalidad en línea para ciudadanos con cédula digital. Conozca requisitos, pasos y tiempos de entrega del trámite.

Registraduría habilita certificado de nacionalidad en línea: vea cómo obtenerlo

Noticias RCN

abril 22 de 2026
06:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó un nuevo servicio que facilita los trámites para millones de ciudadanos. Se trata del certificado de nacionalidad en línea, una opción dirigida a quienes ya cuentan con la cédula de ciudadanía digital activa en su celular, permitiendo adelantar parte del proceso de forma más ágil.

Registraduría denuncia hurto de equipos durante escrutinio en Corferias
RELACIONADO

Registraduría denuncia hurto de equipos durante escrutinio en Corferias

Este documento es clave para demostrar la nacionalidad colombiana en mayores de 18 años cuya cédula haya sido expedida y se encuentre vigente. Aunque el servicio tiene un componente digital, el trámite mantiene algunos pasos presenciales para garantizar la autenticidad de la información.

¿Cómo sacar el certificado de nacionalidad en línea?

Para iniciar la solicitud, el ciudadano debe ingresar al portal oficial de la Registraduría y seguir la ruta: “Registro civil e identificación”, luego “Certificados” y finalmente seleccionar “Certificado de nacionalidad en línea”.

Registraduría confirma reducción de más de 150.000 votos nulos en comicios legislativos
RELACIONADO

Registraduría confirma reducción de más de 150.000 votos nulos en comicios legislativos

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proceso no es completamente virtual. La entidad indica que “la solicitud de este documento debe realizarse de manera presencial por parte del titular”, ya que se requiere validación biométrica.

Una vez completado este paso, el certificado se expide con firma digital y se envía al correo electrónico registrado.

Además, no será necesario presentar fotografía, salvo en casos donde falle la autenticación facial o dactilar. En esas situaciones, el personal indicará el procedimiento a seguir.

Requisitos y tiempos de entrega del documento

Entre los requisitos principales está presentar el comprobante de pago original, de acuerdo con la tarifa vigente. También se debe acudir a la atención al menos 24 horas hábiles después de haber realizado el pago.

Ya están disponibles las actas E-14 en la página oficial de la Registraduría Nacional
RELACIONADO

Ya están disponibles las actas E-14 en la página oficial de la Registraduría Nacional

El certificado puede solicitarse en diferentes puntos del país, como registradurías, delegaciones departamentales y sedes autorizadas. En Bogotá, por ejemplo, se puede realizar en espacios como SuperCADE Calle 13.

En cuanto a los tiempos, la entrega general puede tardar alrededor de 15 días hábiles. No obstante, en algunos casos específicos el documento puede llegar en tan solo dos días, mientras que en consulados el plazo estimado es de cinco días hábiles vía correo electrónico.

Con esta iniciativa, la Registraduría avanza en la digitalización de sus servicios, buscando mayor eficiencia sin dejar de lado la seguridad en los trámites.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Aumento del salario mínimo deja sin posibilidad de pensión a miles de adultos mayores en 2026

Dólar

Dólar hoy en Colombia: sorpresiva caída en el cierre de este 22 de abril

Banco de la República

Ministro de Hacienda cuestiona alza de tasas de interés y anuncia regreso a la junta del Banco de la República

Otras Noticias

Líderes sociales

Amnistía Internacional alerta sobre crisis humanitaria y asesinatos de defensores en Colombia

El informe señala que, pese a los esfuerzos institucionales, el país continúa sumando víctimas.

Información Institucional

El evento mundial researchED llega por primera vez a Colombia

Por primera vez, los docentes del país vivirán el evento global researchED.

Viral

Científicos explicaron embarazo de mujer colombiana con dos hombres

Luis Díaz

Luis Díaz jugará una nueva final con Bayern Múnich: hora, fecha y rival en la Copa de Alemania

Irán

Irán se niega a reabrir el estrecho de Ormuz bajo el bloqueo estadounidense e incautó dos buques mercantiles