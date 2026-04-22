Registraduría habilita certificado de nacionalidad en línea: vea cómo obtenerlo

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó un nuevo servicio que facilita los trámites para millones de ciudadanos. Se trata del certificado de nacionalidad en línea, una opción dirigida a quienes ya cuentan con la cédula de ciudadanía digital activa en su celular, permitiendo adelantar parte del proceso de forma más ágil.

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Este documento es clave para demostrar la nacionalidad colombiana en mayores de 18 años cuya cédula haya sido expedida y se encuentre vigente. Aunque el servicio tiene un componente digital, el trámite mantiene algunos pasos presenciales para garantizar la autenticidad de la información.

¿Cómo sacar el certificado de nacionalidad en línea?

Para iniciar la solicitud, el ciudadano debe ingresar al portal oficial de la Registraduría y seguir la ruta: “Registro civil e identificación”, luego “Certificados” y finalmente seleccionar “Certificado de nacionalidad en línea”.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proceso no es completamente virtual. La entidad indica que “la solicitud de este documento debe realizarse de manera presencial por parte del titular”, ya que se requiere validación biométrica.

Una vez completado este paso, el certificado se expide con firma digital y se envía al correo electrónico registrado.

Además, no será necesario presentar fotografía, salvo en casos donde falle la autenticación facial o dactilar. En esas situaciones, el personal indicará el procedimiento a seguir.

Requisitos y tiempos de entrega del documento

Entre los requisitos principales está presentar el comprobante de pago original, de acuerdo con la tarifa vigente. También se debe acudir a la atención al menos 24 horas hábiles después de haber realizado el pago.

El certificado puede solicitarse en diferentes puntos del país, como registradurías, delegaciones departamentales y sedes autorizadas. En Bogotá, por ejemplo, se puede realizar en espacios como SuperCADE Calle 13.

En cuanto a los tiempos, la entrega general puede tardar alrededor de 15 días hábiles. No obstante, en algunos casos específicos el documento puede llegar en tan solo dos días, mientras que en consulados el plazo estimado es de cinco días hábiles vía correo electrónico.

Con esta iniciativa, la Registraduría avanza en la digitalización de sus servicios, buscando mayor eficiencia sin dejar de lado la seguridad en los trámites.