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Presentan “BeArt”, la edición número 15 de la Temporada de Arte en Bogotá

Inauguran ‘BeArt’, la edición 15 de la Temporada de Arte 2026 en Bogotá, una propuesta que convierte el icónico oso de peluche en símbolo de memoria, emoción y arte con impacto social.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
06:41 p. m.
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La Fundación Corazón Verde presentó oficialmente su Temporada de Arte 2026 con una edición especial titulada “BeArt”, una propuesta que transforma la memoria en símbolo a través del arte contemporáneo.

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En su versión número 15, esta iniciativa cultural se consolida como uno de los eventos más relevantes de la agenda artística en Bogotá, combinando creatividad y propósito social.

La edición reúne a 29 artistas y 31 obras, incluyendo 10 piezas de gran formato que recorrerán distintos puntos de la ciudad. La exposición inició en el Parque de la 93, continuará en el Aeropuerto Internacional El Dorado y cerrará en el Country Club, llevando el arte a escenarios de alto flujo y visibilidad.

Un oso que conecta memoria, arte y emoción

El eje central de “BeArt” es una figura universal: el oso. Históricamente vinculado a la fuerza, la protección y la conexión con la naturaleza, este símbolo es reinterpretado desde una mirada contemporánea. En esta ocasión, se materializa en un oso de peluche elaborado en resina de poliéster, que funciona como lienzo tridimensional para los artistas.

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Lejos de ser una figura decorativa, cada intervención convierte al oso en una pieza única cargada de significado. Nostalgia, infancia y emoción se entrelazan en cada obra, invitando al público a reconectar con recuerdos y experiencias personales.

Arte con impacto social en Bogotá

La Temporada de Arte 2026 no solo destaca por su propuesta estética, sino también por su impacto social. A través de la comercialización de las obras, la Fundación Corazón Verde destina recursos a programas que apoyan a familias de miembros de la Policía Nacional de Colombia afectados por la violencia.

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“BeArt” reúne a reconocidos artistas como Marcelo Wong, Catalina Puertas, Toykers y Lilian Leff, junto a una nueva generación de creadores que enriquecen la propuesta con diversas miradas.

Así, esta edición reafirma que el arte puede ser mucho más que contemplación: puede convertirse en una herramienta de transformación, memoria y construcción colectiva.

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