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CONMEBOL inspeccionó el Metropolitano para la final de la Sudamericana: ¿Cómo le fue?

La CONMEBOL visitó nuevamente el estadio Metropolitano de Barranquilla: este fue el resultado

Metropolitano de Barranquilla
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 22 de 2026
07:04 p. m.
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La CONMEBOL inspeccionó el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez para evaluar avances de cara a la final de la Copa Sudamericana 2026, con resultados positivos sobre su estado y adecuación.

Esta nueva visita técnica incluyó recorridos por infraestructura, reuniones operativas y verificación de obras en el principal escenario deportivo de Barranquilla. Según la CONMEBOL, los trabajos avanzan conforme al cronograma y cumplen con estándares internacionales.

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Durante la jornada, la delegación revisó la capacidad hotelera destinada a equipos finalistas y oficiales. En los días siguientes, el foco estuvo en la remodelación integral del estadio, así como en la logística general del evento.

¿Cómo le fue al Estadio Metropolitano tras visita de CONMEBOL?

El balance de la inspección fue favorable. La comitiva destacó que las obras no solo responden a mejoras estéticas, sino a una transformación estructural que incluye tecnología, seguridad y experiencia para los asistentes.

El estadio está siendo sometido a una reingeniería que contempla ampliación de capacidad, modernización de accesos, optimización de servicios y adecuación de zonas para prensa y transmisión.

El alcalde Alejandro Char aseguró que el escenario estará listo para albergar eventos de alto nivel. “Estamos trabajando día y noche para que el estadio esté a la altura de una final continental”, afirmó.

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Además del Metropolitano, la comisión visitó el Gran Malecón del Río, proyectado como espacio para actividades de aficionados, y el Estadio Romelio Martínez, que serviría como sede de entrenamiento.

¿Qué falta para confirmar a Barranquilla como sede?

Aunque el avance es positivo, la designación definitiva depende del cumplimiento total de los requerimientos técnicos y logísticos exigidos por CONMEBOL en las próximas fases de seguimiento.

Las mesas de trabajo con autoridades de seguridad y organización buscan garantizar la operación integral del evento, incluyendo movilidad, control de acceso y coordinación institucional.

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Hasta ahora, los informes indican que Barranquilla cumple con los estándares exigidos para albergar la final, lo que la acerca a consolidarse como sede de uno de los eventos más importantes del fútbol sudamericano.

La evaluación favorable de CONMEBOL mantiene a Barranquilla bien posicionada para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026, a la espera de la confirmación oficial en los próximos meses.

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