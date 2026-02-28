CANAL RCN
Colombia

Ponen en marcha el vagón 1 de la estación temporal Av. 39 de Transmilenio: anuncio clave

Con esta apertura, será cuestión de poco tiempo que el resto de la estación quede disponible.

Transmilenio.
Transmilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 28 de 2026
09:00 a. m.
Transmilenio dio una buena noticia para los millones de usuarios. Desde este sábado 28 de febrero, entró en operación el vagón 1 de la estación temporal Av.39 por la avenida Caracas con calle 37.

Esta estación será la parada para los servicios 6, 8, A60, F60, B74 y J74; por lo que será de gran ayuda para que los que necesitan conectarse con la calle 80, Eje Ambiental, Autonorte, Caracas Centro y Américas.

¿Qué servicios se podrán tomar en la estación?

Asimismo, se habilitó el acceso por el costado sur, el cual facilitará el ingreso sin poner en riesgo la seguridad en medio de las obras del Metro que se llevan a cabo por los alrededores.

Hasta el momento, Transmilenio ha puesto en operación seis estaciones temporales por la Caracas. Se espera que dentro de poco estén disponibles los vagones 2, 3 y el acceso norte de la Av.39.

Las autoridades les reiteran a los usuarios la recomendación de estar pendientes de los horarios en TransMiApp, tener la tarjeta recargada y planear los viajes con anticipación.

Avances en la Línea 1 del Metro por la Caracas

Hace un par de semanas, el Distrito informó que se intensificaron las obras del Metro entre la calle Primera y los Héroes, troncal de la Caracas.

Es importante mencionar que esta es, quizás, la mega obra más importante de Bogotá. Hasta enero, la Línea 1 llegó al 72.13% de avance, por lo que se ha podido ponerle el acelerador.

Para ello, se anunció el montaje de una viga entre las calles 4 y 5; y en los próximos meses habrá dos lanzadoras claves para el viaducto. Asimismo, entre la calle 72 y Héroes se construyen 16 estaciones.

Con lo que respecta a la Calle Primera, los usuarios podrán tomar seis estaciones para Transmilenio, de la 11 a la 16: Tercer Milenio, Calle 19, Calle 39, Marly, Calle 63 y 72.

