Sarampión: síntomas, causas y principales factores de riesgo en la población

Ante el aumento de casos por sarampión en la región, el Ministerio de Salud dio a conocer los lineamientos para prevenir el contagio en Colombia.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
08:00 p. m.
El sarampión es una infección infantil causada por un virus que se transmite con facilidad y que puede ser grave o mortal en los niños pequeños. Aunque las tasas de mortalidad se han reducido en el mundo, según Mayo Clinic, la enfermedad continúa acabando con la vida de 200.000 personas al año que en su mayoría son niños.

En el contexto nacional, el Ministerio de Salud informó que en Colombia, durante la semana del 23 al 27 de febrero, se encuentran en estudio 4 casos sospechosos de sarampión en personas con antecedentes de viaje internacional. De estos, uno ya fue descartado y los otros 3 continúan en estudio.

¿Cuáles son las causas del sarampión?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se encuentra en la nariz y garganta de un niño o adulto infectado. Cuando las personas tosen, estornudan o hablan, las gotas infectadas se dispersan en el aire donde otras personas pueden inhalarlas. Estas secreciones pueden mantenerse en el aire hasta por una hora.

Estas gotas también pueden depositarse sobre superficies en donde pueden permanecer activas hasta por varias horas. Según expertos de Mayo Clinic, esta enfermedad puede ser muy contagiosa desde los cuatro días anteriores hasta los cuatro días posteriores a la aparición del sarpullido.

Se estima que aproximadamente el 90% de las personas que no han tenido sarampión, ni se han vacunado contra la enfermedad, se infectan cuando se exponen con un infectado.

Síntomas del sarampión

Expertos señalan que los síntomas del sarampión aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición. Algunos de los síntomas que generalmente aparecen son fiebre, tos seca, goteo de la nariz, dolor de garganta, ojos inflamados (conjuntivitis), manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca, en la cara interna de la mejilla, también denominados manchas de Koplik y sarpullido constituido por manchas grandes y planas que generalmente se funden entre sí.

El sarpullido del sarampión puede durar hasta siete días y disminuye progresivamente empezando por el rostro y finalizando por la zona de los muslos y pies.

Acciones del Ministerio de Salud

Según la circular No. 004, expedida por el Ministerio de Salud, en Colombia se fortalecerá la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta por parte del sistema de salud.

Dichas acciones contemplan refuerzo en la vigilancia de aeropuertos, puertos y pasos terrestres, activación de rutas de atención en IPS para casos sospechosos e implementación de protocolos estrictos para prevenir el contagio.

