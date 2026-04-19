Prótesis para la disfunción eréctil: a quién se le recomienda y los riesgos que nadie cuenta

La prótesis peneana se ha convertido en una de las alternativas más consultadas en salud sexual masculina, especialmente en casos donde otros tratamientos no han funcionado. Sin embargo, el desconocimiento ha generado dudas, temores y falsas creencias sobre sus efectos.

¿Qué es la prótesis y para qué sirve?

La prótesis peneana es un dispositivo médico que se implanta mediante cirugía con el objetivo de devolver la capacidad de lograr una erección funcional en hombres con disfunción eréctil severa.

De acuerdo con especialistas, se trata de una solución efectiva en casos complejos donde los tratamientos convencionales no han dado resultados.

El doctor Héctor Corredor, cirujano y urólogo, advierte que gran parte de los pacientes llegan con ideas equivocadas sobre este procedimiento, muchas de ellas provenientes de información no verificada. Por eso, recalca la importancia de una orientación médica adecuada antes de tomar cualquier decisión.

Mitos de la prótesis para la disfunción eréctil

Uno de los mitos más extendidos es que este tipo de implante modifica el tamaño del miembro. Sin embargo, los especialistas aclaran que no tiene fines estéticos: no aumenta ni el largo ni el grosor, su única función es restaurar la rigidez necesaria para la actividad sexual.

Otro de los puntos clave es que la prótesis no afecta la sensibilidad ni la respuesta sexual. Es decir, no interfiere con la capacidad de sentir, alcanzar el orgasmo o eyacular, lo que permite que el paciente mantenga el control sobre su cuerpo.

Este procedimiento no se ofrece como primera opción. Se recomienda únicamente en pacientes con disfunción eréctil orgánica severa que no han respondido a medicamentos u otras terapias menos invasivas. En ese sentido, es considerado un tratamiento definitivo dentro del abordaje clínico.

Riesgos de la prótesis para la disfunción eréctil

En cuanto a los riesgos, aunque se trata de una cirugía con altos niveles de éxito, existe la posibilidad de infección después del procedimiento. Para reducir esta complicación, se utilizan implantes con recubrimiento antibiótico desde su fabricación, lo que disminuye la probabilidad de que el paciente requiera nuevas intervenciones.

Los expertos también enfatizan que la cirugía debe ser realizada por urólogos especializados en salud sexual masculina y en centros que cuenten con la capacidad de evaluar integralmente al paciente antes de optar por esta alternativa.

Desde la perspectiva médica, la prótesis peneana no es una solución superficial, sino una herramienta clínica que puede mejorar de manera significativa la calidad de vida de quienes han agotado otras opciones y buscan recuperar su funcionalidad sexual.