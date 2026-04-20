Nueva eucaristía en homenaje a Yeison Jiménez: fecha, lugar y más información de la ceremonia

Tres meses han transcurrido tras el trágico accidente en el que Yeison Jiménez y cinco personas más perdieron la vida en un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Ante esto, un sin fin de homenajes se han realizado por todo el país para continuar con el legado del “aventurero” a quien se le realizará una nueva y multitudinaria eucaristía en su honor.

¿Cuándo será la nueva eucaristía para Yeison Jiménez?

El nuevo homenaje se llevará a cabo en Manizales, pues el caldense tuvo la oportunidad de vivir en esta ciudad durante los inicios de su carrera musical. Por esto, los hermanos del artista compartieron nuevos detalles de la eucaristía que se realizará el próximo sábado 25 de abril, a las 10:30 a.m. en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario.

Un espacio para recordar, agradecer y honrar su legado. Los invitamos a una misa en memoria de Yeison Jiménez, un momento especial para unirnos y llevarlo siempre en el corazón, aseguró la página oficial del artista.

Al llamado se han sumado cientos de fanáticos, quienes desde ya confirmaron su asistencia para recordar una vez más al que ha sido considerado como el artista del género popular más grande en el país.

¿Cuándo será el concierto de la música popular?

Por otro lado, el país vivirá una jornada nunca antes vista ya que el próximo 25 de julio se celebrará el día nacional de la música popular con la que no solo se busca exaltar la labor de todos sus exponentes, sino honrar el legado de grandes artistas como Darío Gómez y Yeison Jiménez.

El show se llevará a cabo en el Movistar Arena, de Bogotá, y contará con la participación de distintos artistas confirmados como el Charrito Negro, Jhonny Rivera, Jhon Álex Castaño y El Andariego.

Se espera que en los próximos días la empresa organizadora del evento, a cargo de Sírvalo Pues, revelen el nombre de los demás artistas que harán parte del magistral show que reunirá a más de trece mil fanáticos del género.