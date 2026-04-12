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¿Qué es la fibromialgia y cómo identificar sus síntomas?

Fibromialgia explicada: señales, causas y tratamiento básico. ¿Cómo identificar sus síntomas?

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Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 12 de 2026
09:02 p. m.
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La fibromialgia es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en el mundo y se caracteriza por dolor generalizado, fatiga y alteraciones del sueño. Aunque no tiene cura, su diagnóstico y tratamiento oportuno pueden mejorar significativamente la calidad de vida.

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La fibromialgia es un trastorno que provoca dolor musculoesquelético generalizado, acompañado de cansancio persistente, problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Se considera una enfermedad compleja, ya que no presenta una causa única clara ni se detecta fácilmente con exámenes tradicionales.

De acuerdo con estimaciones médicas internacionales, esta condición afecta principalmente a mujeres y suele aparecer entre los 30 y 60 años, aunque puede presentarse a cualquier edad.

¿Cuáles son los síntomas de la fibromialgia?

Los síntomas pueden variar de una persona a otra, pero hay señales comunes que permiten identificar esta condición. El principal es el dolor crónico en diferentes partes del cuerpo, que suele describirse como una molestia constante o sensación de ardor.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

  • Dolor generalizado en músculos y articulaciones
  • Fatiga extrema, incluso después de descansar
  • Problemas para dormir o sueño no reparador
  • Dificultad para concentrarse (conocido como “niebla mental”)
  • Dolores de cabeza frecuentes
  • Sensibilidad al frío, ruido o luz
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Además, muchas personas experimentan rigidez corporal, especialmente en las mañanas, lo que puede afectar su rutina diaria.

¿Por qué se produce la fibromialgia?

Aunque no existe una causa exacta, los especialistas coinciden en que la fibromialgia está relacionada con una alteración en la forma en que el cerebro y el sistema nervioso procesan el dolor.

Es decir, el cuerpo amplifica las señales de dolor, haciendo que estímulos que normalmente no serían dolorosos se perciban como intensos.

Algunos factores que pueden influir en su aparición incluyen:

  • Estrés físico o emocional prolongado
  • Traumas o accidentes
  • Infecciones previas
  • Predisposición genética
  • Trastornos del sueño

También se ha observado que condiciones como la ansiedad o la depresión pueden coexistir con la fibromialgia, lo que complica su manejo.

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En la actualidad, la fibromialgia no tiene cura, pero sí existen tratamientos que ayudan a controlar los síntomas. Estos incluyen medicamentos, terapia física, ejercicio moderado y apoyo psicológico.

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