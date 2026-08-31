Barrios en Bogotá se quedarán sin agua hasta por 24 horas: estas son las zonas
Conozca las zonas que estarán sin servicio de agua entre 10 y 24 horas.
Noticias RCN
07:09 p. m.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programó cortes e interrupciones temporales en el suministro de agua en varias localidades de Bogotá y zonas aledañas durante la jornada de este martes 1 de septiembre de 2026.
Las suspensiones responden a labores de mantenimiento preventivo, instalación de válvulas y verificación de la red de distribución para optimizar la prestación del servicio.
Zonas y localidades con cortes de agua este 1 de septiembre
Suba - Los Naranjos.
- De la carrera 85 a la carrera 88D, entre la calle 129 y la calle 131C.
- Hora de inicio: 10:00 a. m. (duración de 24 horas).
- Motivo: Instalación de válvula.
Ciudad Bolívar - Compartir, Juan Pablo II, Sumapaz y Gibraltar Sur.
- De la calle 67C Sur a la calle 64D Sur, entre la carrera 18L y la carrera 19 Bis.
- Hora de inicio: 9:00 a. m. (duración de 24 horas).
- Motivo: Mantenimiento preventivo.
Rafael Uribe Uribe - San Isidro, Lomas, Barcelona Sur, Cerros del Oriente, Puerto Rico, Granjas de Santa Sofía, Granjas de San Pablo, La Resurrección, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, El Playón, Guiparma y Molinos del Sur.
- De la calle 30A Sur a la calle 51 Sur, entre la carrera 5A y la carrera 13K.
- Hora de inicio: 10:00 a. m. (duración de 12 horas).
- Motivo: Mantenimiento preventivo.
Usme - El Portal Urbano, El Porvenir de Los Soches, El Nuevo Portal II, El Refugio I, El Nuevo Portal, Portal del Divino, entre otros.
- De la diagonal 97 Sur a la calle 115 Sur, entre la carrera 8 Este y la carrera 13 Este.
- Hora de inicio: 10:00 a. m. (duración de 4 horas).
- Motivo: Mantenimiento preventivo en tanque.
Durante la suspensión del servicio, guarde en tanques o recipientes limpios el agua necesaria para el consumo y el aseo personal. Se recomienda priorizar el uso del recurso para la preparación de alimentos e higiene personal.
Asimismo, la EAAB habilitará la provisión a través de carrotanques con prioridad para centros de salud y lugares de alta afluencia pública, los cuales pueden solicitarse a través de la línea 116.