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Barrios en Bogotá se quedarán sin agua hasta por 24 horas: estas son las zonas

Conozca las zonas que estarán sin servicio de agua entre 10 y 24 horas.

Foto: AFP y diseñado por Magnific.
Foto: AFP y diseñado por Magnific.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
07:09 p. m.
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programó cortes e interrupciones temporales en el suministro de agua en varias localidades de Bogotá y zonas aledañas durante la jornada de este martes 1 de septiembre de 2026.

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Las suspensiones responden a labores de mantenimiento preventivo, instalación de válvulas y verificación de la red de distribución para optimizar la prestación del servicio.

Zonas y localidades con cortes de agua este 1 de septiembre

Suba - Los Naranjos.

  • De la carrera 85 a la carrera 88D, entre la calle 129 y la calle 131C.
  • Hora de inicio: 10:00 a. m. (duración de 24 horas).
  • Motivo: Instalación de válvula.

Ciudad Bolívar - Compartir, Juan Pablo II, Sumapaz y Gibraltar Sur.

  • De la calle 67C Sur a la calle 64D Sur, entre la carrera 18L y la carrera 19 Bis.
  • Hora de inicio: 9:00 a. m. (duración de 24 horas).
  • Motivo: Mantenimiento preventivo.
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Rafael Uribe Uribe - San Isidro, Lomas, Barcelona Sur, Cerros del Oriente, Puerto Rico, Granjas de Santa Sofía, Granjas de San Pablo, La Resurrección, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, El Playón, Guiparma y Molinos del Sur.

  • De la calle 30A Sur a la calle 51 Sur, entre la carrera 5A y la carrera 13K.
  • Hora de inicio: 10:00 a. m. (duración de 12 horas).
  • Motivo: Mantenimiento preventivo.

Usme - El Portal Urbano, El Porvenir de Los Soches, El Nuevo Portal II, El Refugio I, El Nuevo Portal, Portal del Divino, entre otros.

  • De la diagonal 97 Sur a la calle 115 Sur, entre la carrera 8 Este y la carrera 13 Este.
  • Hora de inicio: 10:00 a. m. (duración de 4 horas).
  • Motivo: Mantenimiento preventivo en tanque.

Durante la suspensión del servicio, guarde en tanques o recipientes limpios el agua necesaria para el consumo y el aseo personal. Se recomienda priorizar el uso del recurso para la preparación de alimentos e higiene personal.

Asimismo, la EAAB habilitará la provisión a través de carrotanques con prioridad para centros de salud y lugares de alta afluencia pública, los cuales pueden solicitarse a través de la línea 116.

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