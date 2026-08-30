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Nuevo caso de muerte tras procedimiento estético en establecimiento no autorizado

Una mujer murió tras someterse a procedimiento estético de bichectomía en un establecimiento sin autorización en la localidad Antonio Nariño.

Imagen de referencia | Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
05:58 p. m.
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Una mujer murió en las últimas horas en su vivienda, en Bogotá, luego de haberse sometido tres días antes a un procedimiento estético. La Secretaría Distrital de Salud confirmó el caso y señaló que ya se adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la emergencia fue reportada al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) a las 5:21 de la mañana. Desde ese momento se brindó orientación médica mediante videollamada para apoyar las maniobras de reanimación mientras una ambulancia se desplazaba hasta el domicilio.

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A las 5:48 de la mañana, el equipo médico llegó al lugar y confirmó que la paciente había fallecido. Posteriormente, se activó apoyo psicológico para acompañar a sus familiares.

El procedimiento se realizó tres días antes

Las primeras indagaciones apuntan a que la mujer había sido sometida a una bichectomía, procedimiento quirúrgico para reducir el volumen de las mejillas, tres días antes de su muerte.

La intervención se habría realizado en un establecimiento ubicado en la localidad de Antonio Nariño. Sin embargo, la Secretaría de Salud advirtió que el lugar no estaba autorizado para realizar cirugías plásticas.

La entidad explicó que el establecimiento tenía un registro en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) como institución con un objeto social diferente a la prestación de servicios de salud y estaba habilitado para servicios como medicina general, dermatología y psicología, pero no para procedimientos quirúrgicos de este tipo.

Las autoridades también señalaron que el sitio había sido objeto de una visita de inspección el pasado 9 de junio, mientras que el 22 de mayo se había realizado un operativo por parte de la Alcaldía Local.

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La Secretaría de Salud avanza en la revisión de las credenciales del personal médico y en la recopilación de información. También fueron visitadas tres sedes relacionadas con el establecimiento, pero se encontraban cerradas.

El Distrito indicó que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y pidió a los ciudadanos verificar las habilitaciones de los establecimientos y profesionales antes de someterse a procedimientos estéticos.

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