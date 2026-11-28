Partiendo de esta profunda transformación biológica y emocional, la periodista huilense Irma Yenny Rojas Jovel presenta su primer libro reversible, una propuesta ilustrada que busca desromantizar la matrescencia, visibilizar el duelo por la identidad anterior y abrir un debate urgente sobre las altas exigencias de ser madre hoy.

¿Qué es la matrescencia y por qué urge desromantizar la maternidad?

Convertirse en madre desencadena una reorganización total en la vida de una mujer que va mucho más allá del parto. Este proceso de transición (que abarca cambios biológicos, psicológicos y sociales en la identidad, las emociones y los vínculos) se conoce como matrescencia.

La magnitud de este fenómeno está respaldada por la ciencia. Un estudio liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona identificó cambios de volumen en regiones que cubren el 94 % de la materia gris del cerebro en las madres, demostrando que esta etapa impacta de raíz todas las esferas de su existencia.

Pese a ello, el entorno social, familiar y laboral suele exigir que una mujer se sienta permanentemente plena y mantenga el mismo ritmo de vida previo a la llegada de un hijo. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva, un dato que dimensiona la necesidad colectiva de comprender y acompañar estas vivencias sin idealizaciones.

La maternidad es un proceso mucho más complejo de lo que parece y afecta significativamente el desarrollo de la vida de la mujer. Poner sobre la mesa las vivencias más profundas de la maternidad desde distintas perspectivas es un primer paso necesario para ampliar esa comprensión y abrir caminos hacia el cierre de brechas y la equidad

Señala Irma Yenny Rojas Jovel.

Un libro reversible: dos portadas para narrar las luces y sombras de maternar

Para responder a la pregunta de cómo contar una experiencia donde conviven al mismo tiempo la frustración y la plenitud, Rojas Jovel trasladó esa dualidad al diseño físico de su obra. Escrito entre 2021 y 2024, su primer libro autopublicado tiene un formato reversible, con dos portadas y dos entradas de lectura independientes que convergen justo en el centro:

Por una cara, El día que perdí mi nombre: recorre el duelo por la identidad anterior, el desconcierto y las vivencias más crudas y difíciles de nombrar al convertirse en madre.

recorre el duelo por la identidad anterior, el desconcierto y las vivencias más crudas y difíciles de nombrar al convertirse en madre. Por la otra cara, La mar se hizo luz entre mis grietas: recoge la fuerza interior, la capacidad creativa, el descubrimiento de nuevas habilidades y las renovadas formas de reconocerse y amar que surgen al maternar.

Pérdida gestacional y duelo de identidad: los temas detrás de los "poemas cuento"

Lejos de ofrecer un manual o un relato idealizado "color de rosa", la autora construyó la obra a partir de lo que denomina "poemas cuento". Se trata de piezas literarias breves que, leídas en conjunto, reconstruyen fragmentos de una transformación íntima que resuena como una historia colectiva.

A través de un lenguaje honesto y emocional, los textos ponen sobre la mesa realidades que suelen silenciarse en la conversación pública: la pérdida gestacional, la depresión posparto, el duelo por la mujer que se era antes, las transformaciones en la sensualidad y las grietas que pueden abrirse en la relación de pareja, la familia o el trabajo. Aunque nace de la vivencia materna, el libro interpela directamente a parejas, hijas, familiares y colegas sobre su corresponsabilidad en el acompañamiento.

Arte e interacción: las ilustraciones de Ángela Chamorro Acosta y una postal para compartir

La propuesta editorial fue concebida para que el lector atraviese cuatro experiencias: leer, contemplar, escribir y compartir. Para lograrlo, todas las páginas están atravesadas por las ilustraciones de la diseñadora gráfica colombiana Ángela Chamorro Acosta, cuyas imágenes construyen la dimensión visual y emocional de cada poema.

Además, el ejemplar rompe la barrera tradicional entre autor y público al incorporar dos elementos interactivos en su interior:

Un espacio de reflexión y escritura ubicado en el punto medio donde se encuentran ambas historias, invitando a cada persona a intervenir el libro con sus propias vivencias. Una postal desprendible diseñada para regalar o compartir la obra con alguien más.

¿Quiénes son las autoras y dónde conseguir el libro en preventa?

Detrás de este proyecto editorial se unen dos trayectorias femeninas del suroccidente colombiano:

Irma Yenny Rojas Jovel (Autora) : comunicadora social, periodista y mamá nacida en Acevedo, Huila. Aprendió a leer y escribir a los cuatro años y ha desarrollado una sólida carrera en radio, prensa, reputación y relaciones públicas. Es directora ejecutiva de UNEMEC, mentora de comunicación e influencia, y coautora de los libros de crónicas Neiva, Nave, Novia y El Género del Coraje, obra dedicada a mujeres víctimas del conflicto armado colombiano.

Ángela Chamorro Acosta (Ilustradora): ilustradora, diseñadora gráfica y mamá nacida en Pasto, Nariño. Su trabajo visual aborda la relación entre las mujeres, la naturaleza, la memoria, el territorio y los derechos humanos como un puente para generar empatía.