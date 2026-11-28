Vivir con diabetes implica prestar atención a diferentes aspectos de la salud, más allá de mantener controlados los niveles de glucosa. Esta enfermedad también puede afectar las defensas del organismo y hacer que las personas sean más vulnerables a determinadas infecciones, entre ellas el herpes zóster, conocido popularmente como culebrilla.

Esta afección aparece cuando se reactiva el virus varicela-zóster, el mismo que produce la varicela. Después de la infección inicial, el virus permanece dentro del organismo y puede mantenerse inactivo durante años gracias al control que ejerce el sistema inmunitario.

Sin embargo, cuando las defensas se ven comprometidas, existe la posibilidad de que el virus vuelva a activarse. En las personas con diabetes, los niveles elevados de glucosa pueden alterar el funcionamiento del sistema inmunológico y favorecer este proceso.

Un análisis internacional encontró que quienes viven con diabetes tienen un 38% más de riesgo de desarrollar herpes zóster frente a las personas que no tienen esta enfermedad.

¿Cómo puede afectar la culebrilla a las personas con diabetes?

El herpes zóster puede manifestarse mediante una erupción en la piel acompañada de dolor intenso. No obstante, sus consecuencias no siempre terminan cuando desaparecen las lesiones.

Una de sus principales complicaciones es la neuralgia postherpética, una condición que provoca dolor persistente incluso después de que la piel se ha recuperado. Las personas que la padecen pueden experimentar ardor, punzadas, hormigueo, picazón y sensaciones similares a descargas eléctricas o a tener espinas clavadas en el cuerpo.

Este dolor puede prolongarse y convertirse en un obstáculo para desarrollar actividades cotidianas, trabajar o mantener una vida social con normalidad.

La preocupación también está relacionada con el mayor riesgo de presentar esta complicación entre quienes tienen diabetes. Un estudio poblacional encontró que estas personas tienen aproximadamente un 45% más de riesgo de desarrollar neuralgia postherpética.

¿Por qué es importante hablar de prevención durante las consultas médicas?

Aunque las personas con diabetes suelen tener controles médicos frecuentes, todavía existen vacíos de información sobre otras enfermedades a las que pueden estar expuestas.

Una encuesta global realizada por GSK encontró que el 78% de las personas con diabetes consultadas afirmó asistir al médico al menos cada tres meses. Sin embargo, el 51% aseguró que nunca había preguntado por el herpes zóster.

El mismo estudio identificó que el 45% de los encuestados tendría mayor motivación para consultar sobre esta infección si su médico abordara el tema durante la atención.

¿Qué medidas pueden ayudar a prevenir el herpes zóster?

El doctor Víctor Saravia, gerente médico sénior de vacunas para GSK Colombia, destacó la importancia de abordar esta enfermedad como parte de la atención integral de quienes viven con diabetes.

La prevención del herpes zóster merece un espacio dentro del cuidado integral de las personas con diabetes. Esto incluye promover hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, la actividad física frecuente (8), y la consulta regular con su médico con quien podrá evaluar medidas específicas de prevención, incluida la vacunación (5).

La recomendación es mantener los controles médicos y conversar con los profesionales de salud sobre los riesgos asociados a esta infección y las medidas preventivas disponibles, incluida la posibilidad de vacunarse.