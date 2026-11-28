Columpiarse entre nubes, caminar por un escenario que recrea el espacio exterior o entrar a una habitación cubierta de peluche son algunas de las actividades de Puertas a Mundos, una exposición que se puede visitar desde el 7 de noviembre en el centro comercial Nuestro Bogotá.

El recorrido dura cerca de una hora y está pensado para que niños y adultos jueguen juntos.

¿Qué se puede hacer en Puertas a Mundos?

Cada puerta conduce a un ambiente con sus propios objetos, luces y sonidos. Los visitantes pueden tocar las instalaciones, moverse por los espacios y explorar en compañía. Las salas prescinden de pantallas y quienes quieran llevarse un recuerdo pueden usar su celular para tomar fotos.

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La muestra fue creada y dirigida por la argentina Luciana Grosman. Según la organización, recibió a más de 90.000 visitantes en Argentina y a más de 10.000 en Medellín antes de llegar a la capital.

“Cuando los adultos se animan a jugar, pasan cosas maravillosas”, destaca Grosman. “En épocas de hiperconexión tecnológica, Puertas a Mundos propone una experiencia completamente analógica para conectar desde otro lugar, con nosotros mismos y con quienes nos acompañan”.

¿Dónde queda Puertas a Mundos en Bogotá y cómo comprar entradas?

La exposición está en el segundo piso del centro comercial Nuestro Bogotá, en los locales 126, 150 y 152. Abre de martes a domingo, de 12:00 del mediodía a 7:00 p. m., con recorridos que salen cada 30 minutos.

Los lunes cierra por mantenimiento. Si el lunes es festivo, el cierre pasa al martes siguiente.

Las entradas se compran en la taquilla de la exposición o en TuBoleta. La plataforma ofrece opciones para niños, familias y grupos de amigos, además de la entrada general. Si hace la compra en línea, revise el total con el cargo de servicio y elija la hora de ingreso antes de pagar.