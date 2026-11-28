Un ataque con explosivos contra una instalación de la Policía Nacional alteró la tranquilidad del corregimiento de Agua Clara, en la zona rural de Cúcuta, Norte de Santander.

El hecho se registró hacia las 10:35 de la noche, cuando sujetos que se desplazaban en motocicletas llegaron hasta la subestación policial y lanzaron un artefacto explosivo contra la fachada del lugar. Después de cometer el ataque, escaparon en dirección al sector de Guaramito.

¿Cómo ocurrió el atentado contra la subestación?

De acuerdo con el reporte oficial, los responsables llegaron en motocicletas, arrojaron el explosivo contra la infraestructura policial y huyeron del lugar.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía adelantaron las primeras verificaciones para establecer las circunstancias del ataque y recopilar información que permita identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre el tipo de artefacto utilizado ni se ha informado quién estaría detrás de esta acción violenta.

Presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el ataque

El presidente Abelardo condenó el atentado y aseguró que impartió instrucciones para reforzar las operaciones de seguridad y las labores de inteligencia en la zona, con el propósito de ubicar y capturar a quienes participaron en el ataque.

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A través de un pronunciamiento, el mandatario señaló:

Condeno el ataque con explosivos contra la Subestación de Policía de Agua Clara, en zona rural de Cúcuta. Los criminales lanzaron un artefacto contra las instalaciones y huyeron. No se reportaron uniformados heridos, pero sí daños materiales.

Además, advirtió que las autoridades intensificarán las acciones contra los responsables: “A quienes pretenden desafiar al Estado les advierto: no nos van a intimidar, la ofensiva aumentará”.

Autoridades buscan identificar a los responsables

Mientras avanzan las investigaciones, la Policía mantiene las labores de verificación para esclarecer cómo se planeó y ejecutó el atentado. Por ahora, el balance oficial indica que no hubo víctimas, pero sí daños en la infraestructura de la subestación de Agua Clara.